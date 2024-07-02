Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in davası devam ediyor

Güncel

09.00 - Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin davada 22 tutuklu sanığın yargılanmasına Sincan Cezaevi Kampüsü'nde devam edilecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

10.00- Sivas Katliamı'nda yaşamını yitirenlerin anılacağı yürüyüşe CHP Genel başkanı Özgür Özel ve DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan da katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ SİVAS)

10.00- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,Bakanlığın Bilkent Yerleşkesi'nde yapılacak törenle görevini yeni Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na devredecek. (ANKARA)

11.30- Suudi Arabistan Krallığı Savunma Bakanı Altes Prens Khaled Bin Salman Bin Abdülaziz Al-Saud ve beraberindeki heyet, Milli Savunma Bakanı'nın resmi davetlisi olarak Türkiye'ye gelecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

12.45- DEM Parti, TBMM Grup toplantısı yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ANKARA)

15.00- TBMM Genel Kurulu'nda Türk Sivil Havacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlanacak. (ANKARA)

15.00- TMMOB, TBMM Erzincan'ın İliç İlçesinde Meydana Gelen Maden Kazasını Araştırma Komisyonu'nda sunum yapacak. (ANKARA)

16.00 - Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. (ANKARA)

17.00- Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, MYK toplantısı sonrası açıklama yapacak. (ANKARA)

19.00 - Alevi Bektaşi Federasyonu Sivas katliamının 31'inci yılında Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

19.00 - 22.00 - Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çeyrek finalin son iki finalisti belli olacak. Romanya ile Hollanda Münih Futbol Arena'da, Türkiye ile Avusturya Leipzig Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Ankaralılar, ABB'nin Atatürk Orman Çiftliği Doğal Yaşam Parkı'nda kuracağı ekranda maçı izleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…