Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesi davası yarın başlıyor

Güncel

(ANKARA) - Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin açılan davanın ilk duruşması yarın Sincan Cezaevi'nde başlayacak.

Sinan Ateş, Ankara'nın Çukurambar semtinde, 30 Aralık 2022'de, bir aracın arkasına saklanan tetikçi Eray Özyağcı tarafından silahla öldürülmüştü. Ateş'in öldürülmesine ilişkin açılan davanın ilk duruşması yarın Sincan Cezaevi'nde görülecek.

Düzenlenen iddianamede, tetikçi Eray Özyağcı ile onu olay yerine getirip, olayın ardından kaçıran Vedat Balkaya ve Suat Kurt hakkında eylem üzerinde ortak hakimiyet ile müşterek fail olarak Sinan Ateş'e yönelik toplu halde, iştirak halinde "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.

Sanıklardan "silahlı eylemi organize ettiği" iddia edilen Doğukan Çep ve şüpheli eski Ülkü Ocakları yöneticisi Tolgahan Demirbaş'ın ise "suça azmettiren olarak maktüle yönelik toplu halde, iştirak halinde tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.

Sanıklardan Zekeriya Asarlaya, Hakan Saraç, Ufuk Köktürk, Mehmet Yüce, Mustafa Uzunlar, Askın Mert Gelenbey, Murat Can Çolak, Osman Bayraktar, Caner Güney, Umut Ersoy, Çaglar Zorlu, Aytaç Ataç, Emre Yüksel, Serdar Öktem, Erdem Karadeniz, Alper Atay, Mustafa Ensar Aykal'ın "istirak halinde islenen suça yardım eden fail olarak maktüle yönelik toplu halde, istirak halinde tasarlayarak kasten öldürme" suçundan hapis cezası isteniyor.