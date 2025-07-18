Eski Vali Erol Karaömeroğlu'na Veda Töreni

Yaralı olarak tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski Bitlis Valisi, Mülkiye Başmüfettişi Erol Karaömeroğlu için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi önünde uğurlama töreni düzenlendi. Bitlis Valiliği görevinin ardından Mülkiye Başmüfettişi olarak görevlendirilen Karaömeroğlu için başhekimlik önünde yapılan törene Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Karaömeroğlu'nun ailesi ve yakınları ile il protokolü ve polis ve askeri personel katıldı. Karaömeroğlu'nun özgeçmişinin okunmasının ardından dua okundu. Daha sonra cenaze aracına taşınan cenaze defnedilmek üzere Ankara'ya götürüldü.

Karaömeroğlu için yarın Ankara'da İçişleri Bakanlığı önünde tören düzenlenecek. Ardından ikindi namazı sonrası Kocatepe Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası cenaze Karşıyaka Mezarlığı'na defnedilecek.

Haber-Kamera: Eraydın AYTEKİN-Uğur YİĞİT/SİVAS,