Eski Yemen Cumhurbaşkanı Hadi 81 yaşında vefat etti

Eski Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'nin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki evinde 81 yaşında yaşamını yitirdiği açıklandı.

"Yemen TV"nin haberine göre, Yemen'de 2012-2022 yılları arasında Cumhurbaşkanı olarak görev yapan Hadi, Riyad'daki evinde hayatını kaybetti.

Haberde Hadi'nin ölüm nedenine dair ayrıntılı bilgi verilmedi.

Yemen'in Ebyen ilinde 1945'te dünyaya gelen Hadi, Yemen'in 1990'da birleşerek Yemen Cumhuriyeti'nin kurulmasının ardından ülkenin ikinci Cumhurbaşkanı oldu.

Cumhurbaşkanı Yardımcılığı ve Savunma Bakanlığı görevlerinde de bulunan Hadi, 25 Şubat 2012'de devraldığı Cumhurbaşkanlığı görevinin tüm yetkilerini, 7 Nisan 2022'de Reşad el-Alimi başkanlığında kurulan Başkanlık Konseyi'ne devretmişti.