Eskimanyas\'ta Yangın: Ahşap Ev Yandı

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Balıkesir'in Manyas ilçesinin kırsal mahallesi Eskimanyas'ta meydana gelen yangında bir ev tamamen yandı.

Manyas'ın kırsal Eskimanyas Mahallesinde bu sabah saatlerinde elektrik kaçağından meydana geldiği belirtilen yangında ahşap ev tamamen yandı.

Ersin Gedik'e ait ahşap evde sabah ev halkının işe gitmek için çıktıktan sonra çıktığı belirtilen yangın, Manyas ve Susurluk itfaiyeleri gurup amirliğinin müdahalesi ile söndğüsöndürüldü.

Yangın ile ilgili olarak Manyas Cumhuriyet Savcılığınca soruşturma başlatıldı.