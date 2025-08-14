Eskipazar\'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
F.K. idaresindeki 61 AEC 238 plakalı kamyonet ile İ.O. yönetimindeki 78 DE 173 plakalı otomobil, Mermer mevkisinde çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
