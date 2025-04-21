Eskişehir 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na Hazırlanıyor

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamaya hazırlanıyor. Bu kapsamda kent merkezi ve ilçelerde birçok etkinlik düzenlenecek.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Oyun Evleri'nde gerçekleştirilecek etkinliklerde minik öğrenciler şiirler okuyacak, dans gösterileri sunacak ve çeşitli oyunlarla bayramın keyfini çıkaracak.

Kent merkezinde bulunan ESMEK Merkez Oyun Evi'nde 22 Nisan Salı günü saat 11.00 ve 13.30'da iki ayrı program düzenlenecek. Etkinliklerde çocukların hazırladığı şiir ve dans gösterileri izleyicilere keyifli anlar yaşatacak.

Ayrıca bayram coşkusu ilçelere de taşınacak. Mihalgazi'de 22 Nisan Salı günü saat 13.30'da açık alanda renkli bir kutlama yapılacak. Aynı gün ve saatte Sarıcakaya'daki ESMEK binasında da gösteriler eşliğinde bayram kutlanacak. Alpu'da ise saat 14.30'da çocuklar için özel bir program düzenlenecek. Çifteler'de sınıf ortamında saat 14.00'te gerçekleşecek kutlamalarda minik öğrenciler bayram sevincini paylaşacak.

23 Nisan Çarşamba günü ise Beylikova'da Cumhuriyet Meydanı'nda ilçedeki tüm okulların katılımıyla saat 10.00'da büyük bir kutlama gerçekleştirilecek.