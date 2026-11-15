Eskişehir Alpu\'da kaza yapan araçlara çarpan alkollü sürücü 7 kişiyi yaraladı

Eskişehir'de bir otomobilin kaza nedeniyle yolda duran araçlara çarpması sonucu 7 kişi yaralandı.

Eskişehir- Ankara kara yolu Alpu Kavşağı'nda B.M. idaresindeki 33 PJ 480 plakalı tır, Y.K. idaresindeki 26 AIT 887 plakalı otomobil ve E.B.T. idaresindeki 06 HA 5530 plakalı otomobil çarpıştı.

Polis ekiplerince kazayla ilgili işlem yapıldığı esnada M.K. idaresindeki 26 AJB 619 plakalı otomobil de kaza yapan araçlara çarptı.

Araçların savrulması sonucu B.A, M.F.R, M.K, B.M, Y.K, O.E. ve trafik polisi Y.K. yaralandı.

Yaralılar, bölgeye gelen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Bu arada otomobil sürücüsü M.K'nin 1,63 promil alkollü olduğu belirlendi.