Eskişehir-Ankara karayolunda TIR ile çarpışan otomobilde sıkışan sürücü yaralandı

ESKİŞEHİR'de TIR ile otomobilin çarpıştığı kazada, refüje devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Eskişehir- Ankara karayolunda meydana geldi. B.D. (28) yönetimindeki 26 ANE 788 plakalı otomobil ile A.C. (54) idaresindeki 06 GFH 233 çekici plakalı TIR çarpıştı. Savrulan otomobil refüje devrilirken, sürücü B.D. araçta sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarılan B.D., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. TIR sürücüsü A.C. ise ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.