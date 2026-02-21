Eskişehir-Ankara yolunda zincirleme kaza! - Son Dakika
Eskişehir-Ankara yolunda zincirleme kaza!
21.02.2026 21:03
Eskişehir-Ankara kara yolunda 3 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı, sağlık durumları iyi.

Eskişehir- Ankara kara yolunda taksi, otomobil ve tırın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Ankara istikametine seyir halinde olan M.C. idaresindeki 26 T 0408 plakalı taksi ile T.A. yönetimindeki 35 AGC 266 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan taksi, A.K. idaresindeki 10 TF 505 plakalı tıra çarparak durdu.

Kazada, otomobil ve taksi sürücüsü ile takside yolcu konumunda bulunan B.Ç. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, Eskişehir, Güncel, Ankara, Kaza, Son Dakika

