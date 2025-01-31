Eskişehir Belediyesi ve Yeşilay'dan Bağımlılıkla Mücadele Protokolü

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(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Yeşilay Cemiyeti Eskişehir Şubesi ile bağımlılıkla mücadelede önemli bir iş birliği protokolü imzaladı. Protokol ile toplumsal farkındalık yaratılması, tedavi süreçlerinin desteklenmesi ve bağımlılığın önlenmesi amaçlanıyor.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Yeşilay Cemiyeti Eskişehir Şubesi ile bağımlılıkla mücadele protokolü imzaladı. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Recai Erdir, Genel Sekreter Yardımcısı Nergiz Abacı, Genel Sekreter Yardımcısı Metin Bükülmez, Yeşilay Cemiyeti Eskişehir Şubesi Başkanı Ayşe Fert Dökmeci ve yönetiminin katılımıyla Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonu'nda gerçekleştirilen törende, bağımlılıkla mücadelenin toplumsal bir sorumluluk olduğuna dikkat çekildi.

"Verdiğiniz destekler çok kıymetliydi"

Protokolün imzalanmasının bağımlılıkla mücadelede çok önemli bir adım olduğuna vurgulayan Yeşilay Cemiyeti Şube Başkanı Ayşe Fert Dökmeci "Bizlere, Ayşe başkanımızın da konuya olan hassasiyeti ile verdiğiniz destekler çok kıymetliydi. Bugün de Yeşilay Eskişehir olarak ilk kamu kurumu protokolünü sizinle gerçekleştiriyoruz. Çok güzel işler yapacağımıza eminim" dedi.

"Gençlerimizi hep birlikte koruyacağız"

Büyükşehir Belediyesi olarak bağımlılığın her çeşidi ile mücadele etmeyi önemli bir sorumluluk gördüklerini aktaran Genel Sekreter Vekili Recai Erdir ise "Gençlerimizi hep birlikte koruyacağız, onları daha iyi ve güzel işlere yönlendirmek için çalışacağız" diye konuştu.

Konuşmaların ardında bağımlılıkla mücadelede iş birliği protokolü imzalandı. Ardından Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) danışanı tarafından atölyelerde yapılan el yapımı tablo günün anısına Genel Sekreter Vekekili Recai Erdir'e takdim edildi.