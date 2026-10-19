Eskişehir Beylikova\'da 19 Ekim Muhtarlar Günü çelenk töreni ve kahvaltıyla kutlandı

(ESKİŞEHİR) - Beylikova'da 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Belediye Sosyal Tesisi'nde gerçekleştirilen kahvaltı programında ise mahalle muhtarlarının talep ve önerileri dinlenerek yerel sorunlar ve vatandaşların beklentileri değerlendirildi.

Beylikova'da 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören ve çeşitli etkinlikler düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen program, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Törende yapılan konuşmalarda muhtarlık kurumunun önemi ve yerel yönetimlerde üstlendiği görevler vurgulandı.

Programın ardından Beylikova Belediyesi Sosyal Tesisi'nde muhtarlar için kahvaltı programı düzenlendi. Beylikova Kaymakamı Ali Kantilav, Belediye Başkanı Hakan Karabacak, kurum amirleri ve mahalle muhtarlarının katıldığı programda muhtarların sorun ve talepleri dinlendi. Karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan buluşmada, mahallelerde yaşanan sorunlar ve vatandaşların beklentileri ele alındı.

Başkan Karabacak, programda yaptığı açıklamada, muhtarların vatandaşlarla kamu kurumları arasında önemli bir köprü görevi gördüğünü belirterek mahallelerin ihtiyaçlarının tespit edilmesi ve vatandaşların taleplerinin karşılanmasında muhtarlarla iş birliğinin önemine dikkat çekti. Karabacak, muhtarların çalışmalarına ve yerel yönetimlere sağladıkları katkılara değinerek tüm muhtarların Muhtarlar Günü'nü kutladı.

Program, muhtarların talep ve önerilerinin dinlenmesi ve karşılıklı değerlendirmelerin ardından sona erdi.