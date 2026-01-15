Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ünlüce, Diplomatik Ziyaretlere Ev Sahipliği Yaptı

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediye (EBB) Başkanı Ayşe Ünlüce, İstanbul Almanya Başkonsolosu Regine Grienberger ile Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin'i makamında ağırladı.

Ünlüce, önemli diplomatik ziyaretlere ev sahipliği yaptı. İlk olarak İstanbul Almanya Başkonsolosu Regine Grienberger ve beraberindeki heyetle bir araya gelen Ünlüce, görüşmede kültürel, sosyal ve ekonomik alanlarda geliştirilebilecek iş birliklerine açık olduklarını dile getirdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ünlüce, Eskişehir'in uluslararası iş birliklerine her zaman hazır olduğunu vurguladı.

Ünlüce daha sonra Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin ve beraberindeki heyeti ağırladı. Eskişehir'de olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Büyükelçi Jiang Xuebin, "Eskişehir'de kadın bir belediye başkanı ile bir araya gelmek son derece gurur verici. Kentiniz son derece çağdaş ve gelişmiş bir şehir. Çalışmalarınızdan dolayı tebrik ederim" dedi.

Görüşmede karşılıklı iyi niyet mesajları iletilirken, Ünlüce ziyaretleri için Büyükelçi Jiang Xuebin'e teşekkür etti.