Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Köy Enstitüleri\'ni kutladı

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Eskişehir Büyükşehir Belediye (EBB) Başkanı Ayşe Ünlüce, "Köy Enstitüleri aydınlanma ışığı, Cumhuriyetimizin en önemli eğitim ve aydınlanma devrimlerindendir" dedi.

Köy Enstitüleri'nin kuruluşunun 84. yılı Eskişehir'de düzenlenen törenle kutlandı. Tören sonrası Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Derneği Başkanı Ayhan Türkseven ve dernek üyeleri, 31 Mart Yerel Seçimleri'nde göreve seçilen Ayşe Ünlüce'ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Konuklarını EBB Meclis Salonu'nda ağırlayan Başkan Ünlüce, şunları söyledi:

" Türkiye Cumhuriyeti'nin eğitim ve aydınlanma devrimi olarak kabul edilen, ülkemizin ekonomik, toplumsal ve kültürel gelişimine büyük katkı sağlayan Köy Enstitüleri'nin kuruluşunun 84. yılını kutluyor, köy enstitülerinde yetişmiş tüm değerlerimize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Ayrıca fikirleriyle Anadolu aydınlanmasına öncülük eden, özellikle de kız çocuklarının eğitime katılmasında büyük rol oynayan İsmail Hakkı Tonguç'u da saygı ve rahmetle anıyorum. Bu aydınlanma projesi kültürünü, anlayışını gelecek kuşaklara taşımak adına mücadele eden Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Derneği Başkanı Ayhan Türkseven ve üyelerine de nazik ziyaretleri için teşekkür ediyor, başarılar diliyorum."

Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Derneği Başkanı Ayhan Türkseven de Ünlüce'yi tebrik ederek, "Eskişehir'e kadın belediye başkanı çok yakıştı. Tebrik ediyor, görevinizde başarılar diliyoruz. Her zaman iş birliği içerisinde şehrimiz ve ülkemiz için el ele olmaya devam edeceğiz" dedi.