Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, saldırıda yaralanan vatandaşları ziyaret etti - Son Dakika
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Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, saldırıda yaralanan vatandaşları ziyaret etti

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Uluönder Mahallesi'nde gerçekleşen saldırıda yaralanan vatandaşları hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Ünlüce, saldırının sadece 'dijital oyun bağımlılığına' bağlanmaması gerektiğini ve toplumsal yıkıma neden olan duyguların ele alınması gerektiğini belirtti.

15.08.2024 16:20  Güncelleme: 16:21
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(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Uluönder Mahallesi'nde Arda Küçükyetim'in saldırıda yaraladığı vatandaşları hastanede ziyaret ederek, geçmiş olsun dileğinde bulundu. Ünlüce, "Böylesi trajik olaylarda hemen net yargılara varmak ve neden sonuç ilişkisi kurmak doğru değil. Dolayısıyla gerçekleşen bu saldırıyı sadece 'dijital oyun bağımlılığına' bağlamak kolaya kaçmak olur. Mutsuzluk, güvensizlik, yalnızlaşma gibi duyguların neden olduğu toplumsal yıkım da ele alınması gereken son derece önemli bir sorun" dedi.

Arda Küçükyetim'in adlı bir kişinin geçtiğimiz günlerde Eskişehir'deki Uluönder Mahallesi'nde yaraladığı vatandaşların tedavisi, Yunus Emre Devlet Hastanesi, Şehir Hastanesi ve ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'nde sürüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, yaralı vatandaşları hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti ve acil şifalar diledi. Ziyarette Başkan Ünlüce'ye, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Recai Erdir, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Ali Haydar Çelik ve Hasan Ünal eşlik etti.

Ayşe Ünlüce, "Böylesi trajik olaylarda hemen net yargılara varmak ve neden sonuç ilişkisi kurmak doğru değil. Dolayısıyla gerçekleşen bu saldırıyı sadece 'dijital oyun bağımlılığına' bağlamak kolaya kaçmak olur. Mutsuzluk, güvensizlik, yalnızlaşma gibi duyguların neden olduğu toplumsal yıkım da ele alınması gereken son derece önemli bir sorun. Konuyu bilim insanları ve ehliyetli uzmanlar tartışsın. Biz de çıkan sonuca göre, üzerimize düşenleri yapalım" dedi.

Gençlere ve çocuklara seslenen Ünlüce, "Bu üzücü olay vesilesiyle çocuklarımıza, gençlerimize bir kez daha seslenmek istiyorum; lütfen kendinizi yalnız hissetmeyin. Aile içinde veya toplumsal yaşamda sorunlarınız olabilir. Bu sorunlar sebebiyle kendinizi değersiz hissettiğiniz dönemlerden geçiyor olabilirsiniz. Gelin, dertlerinizle dertlenelim, çözümü birlikte arayalım. Çocuk Hakları Birimimiz, Gençlik Merkezlerimiz, Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezimiz, Halkla İlişkiler Birimimiz gibi birçok noktada sizlere destek olmak için hazırız" diye konuştu.

Ünlüce, "Son sözüm de ebeveynlere; çocuk sahibi olmak bu dünyanın en güzel duygularından biri. Her çocuk kendine özgü ve değerli. Çocuklarımızı hak ettikleri gibi yetiştirmek de hepimizin en temel görevi. İşlemeyi bildiğimizde her birinin parıldayacağını unutmayalım. Bu konuda her zaman sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Eskişehir'de kafasında kask, belinde balta, yüzünde maske ve üzerinde hücum yeleğiyle çay bahçesinde oturan beş kişiyi bıçaklayan 18 yaşındaki Arda Küçükyetim tutuklanmıştı.

Kaynak: ANKA

Ayşe Ünlüce, Eskişehir, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, saldırıda yaralanan vatandaşları ziyaret etti - Son Dakika

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