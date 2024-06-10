Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce Semt Pazarında Esnaf ve Vatandaşla Buluştu - Son Dakika
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Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce Semt Pazarında Esnaf ve Vatandaşla Buluştu

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Bahçelievler Mahallesi'nde kurulan semt pazarını ziyaret ederek esnaf ve vatandaşla buluştu. Ünlüce, 'Beni hep sahada göreceksiniz. Daha çok karşılaşacağız' dedi.

10.06.2024 15:28  Güncelleme: 17:19
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(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Bahçelievler Mahallesi'nde kurulan semt pazarını ziyaret ederek esnaf ve vatandaşla buluştu. Ünlüce, "Beni hep sahada göreceksiniz. Daha çok karşılaşacağız" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, vatandaş ve esnafla buluşmaya devam ediyor. Son adresi Bahçelievler Mahallesi'nde kurulan pazarda Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, esnafa hayırlı işler dileklerini iletti.

Ziyaretinde Başkan Ünlüce'ye Eskişehir Büyükşehir Belediye Meclis üyeleri Nurcan Alkan ve Vural Yörük, Pazarcılar Odası Başkanı Mehmet Çiçek, Bahçelievler Mahalle Muhtarı Sülbiye Bilen, Güllük Mahalle Muhtarı Tülay Çelt, Yenibağlar Mahalle Muhtarı Mine Türeli, Eskibağlar Mahalle Muhtarı Şenol İtgin de eşlik etti.

Başkan Ünlüce'ye pazar esnafı meyve ikram etti. Esnaf ve vatandaşın taleplerini dinleyen Başkan Ünlüce, onların fotoğraf çektirme taleplerini de  kırmadı.

Ziyaretle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ünlüce, "Seçim döneminde en çok duyduğum cümlelerden biri 'seçimden sonra seçilmişleri çarşıda pazarda göremiyoruz' olmuştu ve çok etkilenmiştim. Elini sıktığım, sohbet ettiğim herkese hem merkezde hem de kırsalda hep sahada olacağımın sözünü vermiştim. Bugün meclis üyelerimiz, muhtarlarımız ve Pazarcılar Odası Başkanı'mız ile birlikte Bahçelievler Mahalle'mizde pazartesi pazarını ziyaret ederek, pazarcı esnafımız ve mahalle sakinlerimizin isteklerini dinledim. Sıcak karşılamaları ve keyifli sohbetleri için herkese teşekkür ediyorum. Daha çok karşılaşacağız" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce Semt Pazarında Esnaf ve Vatandaşla Buluştu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce Semt Pazarında Esnaf ve Vatandaşla Buluştu - Son Dakika
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