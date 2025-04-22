Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan 23 Nisan Mesajı - Son Dakika
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Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan 23 Nisan Mesajı

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 105. yıl dönümünü kutlayarak, çocukların önemi ve gelecekteki rolleri üzerinde durdu.

22.04.2025 11:49  Güncelleme: 13:10
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(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, 23 Nisan mesajında, "Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm kahramanlarımızı rahmet ve şükranla anıyor; çocuklarımızın ve milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten dileklerimle tebrik ediyorum. Bayramımız kutlu olsun" dedi.

Başkan Ünlüce, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 105. yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı Ünlüce mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Kıymetli hemşehrilerim, milletimizin sarsılmaz iradesini temsil eden Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 105. yılında, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mızı kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. 23 Nisan 1920, bir milletin kaderine sahip çıktığı, bağımsızlık yolunda attığı en büyük adımdır. Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde yurdun dört bir yanından gelen temsilcilerle birlikte millet iradesi dünyaya ilan edilmiştir. 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde 105 yıl önceki ruhla aynı heyecanı taşıyoruz. Biliyoruz ki; milletin egemenliği üzerinde hiçbir güç yoktur. 23 Nisan aydınlık günlerin habercisi, en zor zamanların umududur. Bizlere düşen görev ise, Atatürk ve Cumhuriyet ışığında çocuklarımızı özgür düşünen, bilimle aydınlanan, adalete inanan, fikri hür vicdanı hür bireyler olarak yetiştirmektir.

Sevgili çocuklar, Ata'mızın, Cumhuriyetimizin ilk milli bayramı 23 Nisan'ı sizlere armağan etmesi, sevgi ve güveninin ne kadar büyük olduğunun da göstergesidir. Gelecek sizin hayallerinizde, tertemiz duygularınızda saklı. Siz yeter ki hayal kurmaktan asla vazgeçmeyin. Bu toprakların en kıymetli çiçekleri sizlersiniz. İçinizdeki sevgi, merak ve iyilik hiç azalmasın. Çünkü bu ülkenin en güzel hikayeleri, kalplerinizden doğacak. Büyükşehir Belediyesi olarak önceliğimiz her zaman sizlerin mutluluğu oldu. Bundan sonra da olmaya devam edecek. Daha güzel bir geleceğin ellerinizde yükseleceğini biliyor; sizlere çok güveniyorum. Bu inançla, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm kahramanlarımızı rahmet ve şükranla anıyor; çocuklarımızın ve milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten dileklerimle tebrik ediyorum. Bayramımız kutlu olsun. Yaşasın 23 Nisan!"

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan 23 Nisan Mesajı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan 23 Nisan Mesajı - Son Dakika
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