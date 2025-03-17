Çanakkale Zaferi'nin 110. Yıl Dönümü - Son Dakika
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Çanakkale Zaferi'nin 110. Yıl Dönümü

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, "Çanakkale Zaferi’ni her zaman, vatanımızın bölünmez bütünlüğünün teminatı, bağımsızlığımızın şeref nişanesi olarak kalbimizde taşıyacağız. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yılında, ‘Çanakkale Geçilmez’ diyerek üzerinde yaşadığımız toprakları vatan kılan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyorum. Ruhları şad, mekânları cennet olsun" dedi.

17.03.2025 15:20
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(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, " Çanakkale Zaferi'ni her zaman, vatanımızın bölünmez bütünlüğünün teminatı, bağımsızlığımızın şeref nişanesi olarak kalbimizde taşıyacağız. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110'uncu yılında, 'Çanakkale Geçilmez' diyerek üzerinde yaşadığımız toprakları vatan kılan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun" dedi.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Ünlüce mesajında şunları kaydetti:

"Bundan 110 yıl önce Çanakkale'de dünyada eşi benzeri görülmemiş bir kahramanlık destanı yazıldı. Yedi düvele göğsünü siper eden, emperyalizme diz çöktüren kahraman Türk Milleti, bağımsızlığını gözünü kırpmadan verdiği canıyla elde etti. 18 Mart 1915'te kazanılan bu zafer; asil milletimizin şanlı direnişinin en önemli simgelerindedir. Çanakkale Zaferi, aynı zamanda ulusumuzun bağımsızlık mücadelesinde mihenk taşı, Kurtuluş Savaşı'nın da ilham kaynağıdır.

18 Mart, bir zaferden çok daha fazlasıdır. Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün de ifade ettiği üzere Çanakkale bir ruh, bir kader birliğidir. Çanakkale Zaferi, 57. Alay'dır. Mehmet Çavuş, Seyit Onbaşı'dır. Eskişehir'den olduğu gibi vatanın dört bir yanından cepheye koşmaktır. Çanakkale Zaferi, en zor zamanlarda milletimizin yan yana durduğunda neler başarabileceğinin de en güçlü göstergesidir.

Gurur ve hüznü yaşadığımız bu özel günde Çanakkale Zaferi'ni her zaman, vatanımızın bölünmez bütünlüğünün teminatı, bağımsızlığımızın şeref nişanesi olarak kalbimizde taşıyacağız. Bu inançla; 110 yıl önce olduğu gibi hiçbir güç, bu topraklarda emellerine asla ulaşamayacak. Bu vatanı birlikte koruduk, birlikte yaşatacağız. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110'uncu yılında, 'Çanakkale Geçilmez' diyerek üzerinde yaşadığımız toprakları vatan kılan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Çanakkale Zaferi'nin 110. Yıl Dönümü - Son Dakika

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