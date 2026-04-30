Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ünlüce, Sarıcakaya'da Yapılması Planlanan Maden Ocağının İptal Edildiğini Duyurdu

30.04.2026 16:28  Güncelleme: 17:21
(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Sarıcakaya'da yapılması planlanan altın-gümüş madeni projesine karşı açılan davada mahkemenin bir kez daha iptal kararı verdiğini duyurdu.

Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesi Bilalhabeşi Mahallesi'nde yapılması planlanan ve bölgenin ekolojik yapısına zarar vereceği gerekçesiyle büyük tepki çeken altın-gümüş madeni projesine karşı hukuk mücadelesi zaferle sonuçlandı. Eskişehir 2. İdare Mahkemesi, projeye verilen "ÇED Gerekli Değildir" kararını bir kez daha iptal etti.

Haberi sosyal medya hesaplarından duyuran Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, kararın şehrin doğası ve geleceği için hayati önem taşıdığını vurguladı. Ünlüce yaptığı açıklamada, "Sarıcakaya'nın Bilalhabeşi Mahallesi'nde, bereketli topraklarımıza zarar verecek altın-gümüş madeni projesinin iptal edilmesi için açtığımız davayı kazandık. Doğasına, suyuna ve yaşam alanlarına sahip çıkan tüm hemşehrilerimize ve bu süreçte emek veren herkese teşekkür ediyorum. Eskişehir'in her bir karış toprağını korumaya kararlıyız. Doğamızdan ve yaşamdan yana durmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

