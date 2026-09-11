Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ünlüce, yangında zarar gören iş yerini ziyaret etti - Son Dakika
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Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ünlüce, yangında zarar gören iş yerini ziyaret etti

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ünlüce, yangında zarar gören iş yerini ziyaret etti
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Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Baksan Sanayi Sitesi'nde yangından etkilenen Kafkas Yapı Malzemeleri'ni ziyaret ederek işletme sahibi Nurullah Osman Şen'e geçmiş olsun dileklerini iletti. Ünlüce, işletmenin durumuna ilişkin bilgi alarak yaraların en kısa sürede sarılması temennisinde bulundu.

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Baksan Sanayi Sitesi'nde yangından etkilenen iş yerini ziyaret ederek, işletme sahibi Nurullah Osman Şen'e geçmiş olsun dileklerini iletti.

Pazar gecesi Baksan Sanayi Sitesi'nde bulunan iki katlı bir yapı denetim malzemeleri işletmesinde çıkan yangının ardından bölgeye giderek söndürme çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Ünlüce, bugün de yangından etkilenen Kafkas Yapı Malzemeleri sahibi Şen'i ziyaret etti.

Şen'e geçmiş olsun dileklerini ileten Ünlüce, yangının ardından işletmenin durumuna ilişkin bilgi alarak, yaraların en kısa sürede sarılması temennisinde bulundu.

Ziyarette Ünlüce'ye Başkan Danışmanı Ayhan Kavas ile Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Dr. Mehmet Ali Çeliksoy eşlik etti.

Kaynak: ANKA

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