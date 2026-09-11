Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ünlüce, yangında zarar gören iş yerini ziyaret etti

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Baksan Sanayi Sitesi'nde yangından etkilenen iş yerini ziyaret ederek, işletme sahibi Nurullah Osman Şen'e geçmiş olsun dileklerini iletti.

Pazar gecesi Baksan Sanayi Sitesi'nde bulunan iki katlı bir yapı denetim malzemeleri işletmesinde çıkan yangının ardından bölgeye giderek söndürme çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Ünlüce, bugün de yangından etkilenen Kafkas Yapı Malzemeleri sahibi Şen'i ziyaret etti.

Şen'e geçmiş olsun dileklerini ileten Ünlüce, yangının ardından işletmenin durumuna ilişkin bilgi alarak, yaraların en kısa sürede sarılması temennisinde bulundu.

Ziyarette Ünlüce'ye Başkan Danışmanı Ayhan Kavas ile Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Dr. Mehmet Ali Çeliksoy eşlik etti.