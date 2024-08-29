Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı - Son Dakika
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Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Başta Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile Kurtuluş Savaşı'mızda, öncesinde ve bugüne kadar cennet vatanımız uğruna canını vermiş tüm şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum.

29.08.2024 17:12  Güncelleme: 18:16
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(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediye (EBB) Başkanı Ayşe Ünlüce, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Başta Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile Kurtuluş Savaşı'mızda, öncesinde ve bugüne kadar cennet vatanımız uğruna canını vermiş tüm şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum" dedi.

Başkan Ünlüce, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı yayımladığı mesajla kutladı. Ünlüce'nin mesajı şöyle:

"Bağımsızlık mücadelemizin büyük bir zaferle neticelendiği 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıl dönümündeyiz. Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde emperyalizme karşı verilen tarihin en şanlı savaşı, Türk milletinin azim ve kararlılığının neticesinde bağımsızlıkla taçlanmıştır. Bu eşsiz zafer, emperyalist devletlere karşı 3 yıldan uzun süren eşi görülmemiş bir mücadelenin sonucudur. O sebepledir ki; rengini şehitlerimizin kanından alan al bayrağın gölgesinde 102 yıldır bağımsız ve sarsılmaz bir iradeyle ayakta duran vatanımızın kıymetini bilmeliyiz. Bizler, her yeni güne yeni umutlar, yeni hayaller ile başlarken, bu günler uğruna dökülen kanları ve gözyaşlarını asla unutmamalıyız. Bu vesileyle, 26 Ağustos'ta başlayıp 30 Ağustos 1922'de büyük bir zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 102. yılını bir kez daha gururla kutluyoruz. Başta Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile Kurtuluş Savaşı'mızda, öncesinde ve bugüne kadar cennet vatanımız uğruna canını vermiş tüm şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı - Son Dakika
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