Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ünlüce'den Şehit Annelerine: "Her Zaman Başımızın Tacısınız"

(ESKİŞEHİR) - Anneler Günü dolayısıyla şehit anneleriyle bir araya gelen Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, "Şehit annelerimizin sabrı, fedakarlığı ve sevgisi, bizlere her zaman ilham vermeye devam edecek. Her zaman başımızın tacısınız" dedi.

Başkan Ünlüce, Anneler Günü dolayısıyla Kentpark'ta bulunan Kent Lokantası'nda Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Eskişehir Şubesi Başkanı Sevinç Uluçeşme ve şehit anneleriyle buluştu.

Etkinlikte şehit anneleriyle tek tek ilgilenen Ünlüce, her birinin Anneler Günü'nü kutlayarak, "Şehit annelerimizin sabrı, fedakarlığı ve sevgisi, bizlere her zaman ilham vermeye devam edecek. Katılımlarınız için annelerimize teşekkür ediyor, aziz şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum. Her zaman başımızın tacısınız" diye konuştu.

Sevinç Uluçeşme ve şehit anneleri de Ünlüce'ye teşekkür etti.