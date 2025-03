Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ünlüce: "Şehit Yakınlarımızın, Gazilerimizin Çalışmalarını Yürütebileceği Bir Ortam Hazırlamak İstiyoruz"

(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, şehit yakınları ve gazilere özel olarak tasarlanan yeni bir tesisin müjdesini verdi. Büyük Park içinde bulunan Şehitlik Anıtı'nda şehit yakınları ve gazilerle bir araya gelen Ünlüce, "Çok kıymetli şehit yakınlarımızın, gazilerimizin gelip rahatlıkla bütün çalışmalarını yürütebileceği bir ortam hazırlamak istiyoruz. Biz hem şehitlerimize hem gazilerimize çok şey borçluyuz" dedi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği ile Türkiye Muharip Gaziler Derneği'ne erişimi kolay, modern ve şık bir yerleşke kazandırmak için ilk adımı attı. Büyük Park içinde konumlanacak olan bu özel tesis, Şehitler Anıtı ile birlikte anlamlı bir yapı olarak hayata geçirilecek.

Tesisin tanıtımı için gerçekleştirilen törende ilk olarak söz alan Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Eskişehir Şubesi Başkanı Sevinç Uluçeşme, "Camiamıza yakışır, Eskişehir'imize yakışır, beş yıla yakındır haklı bir isteğimiz vardı. Biz vatan uğruna yardan ve serden geçenlerin geride bıraktıklarıydık. Haklı talebimiz Büyükşehir Belediye Başkanımız Ayşe Ünlüce tarafından dikkate alındı. Talebimize karşı ruhu yakalamıştık, şimdi sıra vücutla buluşturma zamanı. İnanıyorum ki en kısa zamanda bu sosyal tesis projesi ile dernek yerleşkemize kavuşacağız. Bu anlamlı ve güzel olacağına inandığımız proje için başkanımız Ayşe Ünlücü'ye, çalışma arkadaşlarına, personeline, herkese teşekkür ederiz" diye konuştu.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Eskişehir Şubesi Başkanı Ekrem Dumlu, "Başkan'ımız Ayşe Ünlüce ve burada emeği geçen tüm personele teşekkür ediyorum. Ayşe Başkanımız böyle bir talebimiz olduğunu biliyordu. Sağ olsun iki kardeş derneği yani bizi bir araya getirdi ve bundan büyük kıvanç, mutluluk duyuyoruz. Ayşe Başkanıma her şey için teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Başlanmış iş, bitmiş iş demektir" ifadelerini kullandı.

"Biz hem şehitlerimize hem gazilerimize çok şey borçluyuz"

Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, şunları söyledi:

"Geçtiğimiz sene bugün hatırlayacağınız gibi burada değerli Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen hocamızla beraber Şehitler Anıtını şehrimize kazandırmıştık. Bugün de yine manevi yönü çok önemli bir tören için buradayız. Her iki derneğimizin ortak kullanacağı ve aynı zamanda bizim Büyükşehir Belediye'mizin de şehit yakını ve gazilerimiz için hizmet veren Şehit Aileleri ve Gaziler Koordinasyon Birimi'mizin de ev sahipliğini yapacağı bu güzel sosyal tesisin tanıtımı için bir aradayız. Bizler çok heyecanlıyız. Benim genel sekreterlik dönemimden itibaren, çok uzun zamandır her iki dernek başkanımızla da bu konuyu konuşuyorduk. Burada yapacağımız binada hem her iki derneğimizin yönetim kurulu için teknik ve idari ofisler yer alacak hem de ortak kullanım alanları, toplantıların yapılabileceği alanlar yer alacak. Çok kıymetli şehit yakınlarımızın, gazilerimizin gelip rahatlıkla bütün çalışmalarını yürütebileceği bir ortam hazırlamak istiyoruz. Biz hem şehitlerimize hem gazilerimize çok şey borçluyuz. Hani bir söz vardır 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' diye hep bu duyguyla hareket ediyoruz. Şehrimizde bulunan tüm şehit yakınlarımızın eşlerinin, çocuklarının, annelerinin, babalarının her zaman yanında olduğumuzu, koordinasyon birimimizle irtibata geçtiklerinde her türlü sorunlarını çözmek için dimdik yanınızda olduğumuzu bilmenizi istiyorum. Bugün 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma günü nedeniyle bu töreni düzenlemek istedik. Şehitlerimize rahmet, gazilerimize sağlık diliyorum. Bugüne kadar vatan için yapmış oldukları kahramanlık dolu hayatları için tekrar tüm Eskişehirliler adına bu şehrin Büyükşehir Belediye Başkanı olarak teşekkür ediyorum ve önünüzde saygıyla eğiliyorum."

Yapılan konuşmaların ardından mimar Onur Adalıoğlu, projenin tanıtımını gerçekleştirdi. Toplu taşıma istasyonlarına yakın bir konumda inşa edilecek tesis, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yönetilecek. Ayrıca, şehit yakınları ve gazilerin bağlı bulunduğu dernekler için özel ofisler, başkan odaları ve toplantı salonları tahsis edilecek. Ortak kullanım alanları, makam ve basın köşeleri de yer alacak. Şehit yakınları ve gazilerin ihtiyaçlarına uygun olarak planlanan bu proje, onların sosyal dayanışmasını artırmayı ve destek hizmetlerini kolaylaştırmayı amaçlıyor. Başkan Ünlüce, tesisin en kısa sürede tamamlanarak hizmete açılacağını belirtti.