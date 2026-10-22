Eskişehir Büyükşehir Belediyesi 140 araçlık otopark ve büfeler için ihaleye çıkıyor

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, kentin farklı noktalarında hizmet verecek büfe, çay bahçesi ve çiçekçi alanları ile 140 araç kapasiteli katlı otoparkın kiraya verilmesi için 4 Kasım Çarşamba günü ihaleye çıkacak. İhaleyi kazanan işletmeciler, belirlenen alanlarda ve belediyenin onayıyla yeni büfeler inşa edebilecek.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) Satın Alma Dairesi Başkanlığı tarafından duyurulan ihale kapsamında belediyeye ait taşınmazlar açık artırma usulüyle kiraya verilecek. İhale kapsamında 4 adet belediyeye ait büfe ve işletmeciler tarafından yaptırılacak 12 büfe için kiralama işlemi gerçekleştirilecek. İhaleye konu olan büfeler, çay bahçesi ve çiçekçi büfeleri Eskişehir'in farklı mahallelerinde vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlarda yer alacak. İşletmeciler, belediyenin belirlediği noktalarda ve belediyenin belirlediği standartlardan büfelerini yaparak hizmet verecek.

BÜFE VE ÇAY BAHÇELERİ DE İHALE KAPSAMINDA

Büfe yapılması planlanan noktalar "71 Evler Mahallesi Dedeoğlu Sokak (Şehir Hastanesi yanı), Muttalip Orta Mahallesi Cumhuriyet Caddesi (Hızır Bey Öğrenci Yurdu karşısı), Uluönder Mahallesi Rauf Orbay Caddesi ile Sultan Sokak kesişimi (tramvay durağı karşısı), Akarbaşı Mahallesi Atatürk Bulvarı ile Remzi Korkut Sokak kesişimi (Öğretmenevi önü), Sümer Mahallesi Cedit Sokak (Sümer Park), Sümer Mahallesi Porsuk Bulvarı Pütün Sokak (Büyükşehir Belediyesi açık otopark yanı) ve Şarhöyük Mahallesi Gazi Yakup Satar Caddesi (Büyük Park girişi)" olarak açıklandı.

İhale kapsamında bazı alanlar büfe ve çay bahçesi olarak hizmet verecek. Bu alanlar Yenikent Mahallesi Mustafa Özel Bulvarı ile Dilmen Sokak kesişimindeki Babalar Parkı, Zincirlikuyu Mahallesi 100. Yıl Bulvarı ile 8062 Sokak kesişimindeki Söğütönü Parkı, Kırmızıtoprak Mahallesi Porsuk Bulvarı Nil Sokak, Porsuk Bulvarı Porsuk Yanı Sokak (Pati Park yanı) ve Batıkent Mahallesi Bademliyol Sokak'ta (tenis kortları yanı) bulunuyor.

Hoşnudiye Mahallesi İstasyon Caddesi üzerindeki Ulus Anıtı Meydanı'nda ise 3 adet çiçekçi büfesi için ihale yapılacak. Çamlıca Mahallesi Güfte Sokak'ta, Vega AVM karşısındaki alanda da büfe ve çiçekçi hizmeti verilmesi planlanıyor.

140 ARAÇLIK KATLI OTOPARK DA KİRAYA VERİLECEK

Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek ihale kapsamında Odunpazarı ilçesi Şarkiye Mahallesi Hacı Hafız Sokak No: 11 adresinde bulunan 140 araç kapasiteli katlı otopark da kiraya verilecek.

İHALEYE KATILACAKLARIN BELGELERİNİ HAZIRLAMASI GEREKİYOR

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45'inci maddesi doğrultusunda açık artırma usulüyle gerçekleştirilecek ihalelere katılmak isteyenlerin; ikametgah belgesi, imza sirküleri, nüfus cüzdanı fotokopisi (aslı ihale sırasında ibraz edilecek), vekaletname (vekaleten katılacaklar için), geçici teminat makbuzu veya limit dahilinde banka teminat mektubu, şartname alındı makbuzu ve Büyükşehir Belediyesi Gelir Müdürlüğü'nden alınacak "borcu yoktur" yazısını hazırlamaları gerekecek. Şartnamede belirtilen diğer belgelerin de tamamlanması isteniyor. İhalelere ilişkin şartnameler, Büyükşehir Belediyesi Satın Alma Dairesi Başkanlığı'ndan temin edilebilecek. Detaylı bilgiye 'www.eskisehir.bel.tr/ihale-ilanlari' adresinden ulaşılabilecek.

İhaleler, 4 Kasım Çarşamba günü saat 15.00'te başlayacak. İhaleye katılmak isteyenlerin, gerekli belgelerle birlikte ilgili taşınmaz için belirlenen saatte EBB Encümen Toplantı Salonu'nda hazır bulunmaları gerektiği bildirildi.