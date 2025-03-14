Eskişehir Büyükşehir Belediyesi 2025 İçin 88 Bin Bitki Üretecek

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB), çeşitli ağaç ve çalı türlerini kendi fidanlıklarında ve seralarında üretiyor. 2025 yılında Eskişehir'in parkları, caddeleri, sokakları ve refüjlerini süslemek için toplamda 88 bin 906 adet bitki üretimi için çeşitli işlemler gerçekleştirildi.

EBB Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Yeşil Alanlar Şube Müdürlüğü ekipleri, Karacaşehir ve Kızılinler Mahallesi'nde bulunan fidanlık alanlarında ve polikarbon seralarında kentin dört bir yanını süslemek için çeşitli çalı ve ağaç türlerinin üretimine devam ediyor.

2025 yılı için yapılan çalışmalar kapsamında 41 bin 754 adet ağaç ve çalı çeliği alındı, bin 347 adet ağaca aşı yapıldı ve 2 bin 438 adet ağaç ile çalı, repikaj alanlarına dikildi. Böylelikle 2025 yılı boyunca toplamda 88 bin 906 adet bitki üretimi için tohum ekimi, çelik alımı, aşı yapımı, repikaja dikim, repikajdan söküm ve saksıya alma gibi bir dizi işlem yapıldı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, 2023 yılının Ocak ayında Türkiye'de başlatılan Ulusal Su Verimliliği Seferberliği'ne de uyum sağlıyor. Kentsel su verimliliği eylemleri arasında yer alan kurakçıl peyzaj uygulamalarına ilişkin, "Kurakçıl Peyzaj Uygulamaları Rehberi" doğrultusunda Büyükşehir Belediyesi fidanlık alanlarında, rehberde yer alan 87 cins bitki yetiştiriliyor ve yeşil alanlarında kullanıyor.