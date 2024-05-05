Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, 3. Kitap Fuarı'nda çocuklara özel etkinlikler düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, 3. Kitap Fuarı'nda çocuklara özel etkinlikler düzenledi

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, 3. Kitap Fuarı\'nda çocuklara özel etkinlikler düzenledi

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı birimler, Eskişehir 3. Kitap Fuarı'nda çocuklara bilim, kültür ve spor etkinlikleri düzenledi. Fuar boyunca birimlerin açtığı stantlar ve düzenlediği etkinliklerle Eskişehirlilere keyifli anlar yaşatıldı.

05.05.2024 14:43  Güncelleme: 14:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne (EBB) bağlı birimler, Eskişehir 3. Kitap Fuarı'nda çocuklara özel bilim, kültür ve spor etkinlikleri düzenledi.

Eskişehir Büyükşehir; TÜYAP, Türkiye Yayıncılar Birliği ve Eskişehir Ticaret Odası iş birliğiyle 27 Nisan ile 5 Mayıs günleri arasında düzenlenen 3. Kitap Fuarı'na birimlerinin açtığı stantlar ve düzenlediği etkinliklerle katkı sundu.

Fuarda EBB Gençlik ve Spor Hizmetleri, Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezi, Bilim Deney Merkezi, Gençlik Merkezi ve Masal Şatosu tanıtım, bilgilendirme, çeşitli atölye ve etkinliklerle Eskişehirlilere keyifli anlar yaşattı. Bu kapsamda Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından fuarda çocuklara yönelik sabah sporu etkinliği düzenlendi.

Bilim Deney Merkezi çocuklara yönelik bilim gösterisi düzenlerken Masal Şatosu da çocukların hayal dünyasını zenginleştiren özel buluşmalara imza attı. Gençlik Merkezi ise tanıtım çalışmalarının yanı sıra düzenlediği eğlenceli etkinliklerle gençleri bir araya getirdi. Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezi de birimin faaliyetleri hakkında fuar katılımcılarını bilgilendirdi.

Kaynak: ANKA

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Eskişehir, Spor, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, 3. Kitap Fuarı'nda çocuklara özel etkinlikler düzenledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:08 Türk futbolunda gerilim tırmanıyor TFF’den Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a yanıt gecikmedi Türk futbolunda gerilim tırmanıyor! TFF'den Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a yanıt gecikmedi
15:02 CHP’li Murat Bakan dizide kullanılan silahları gerçek sandı İstanbul Emniyeti’nden de açıklama geldi CHP'li Murat Bakan dizide kullanılan silahları gerçek sandı! İstanbul Emniyeti'nden de açıklama geldi
14:42 Mustafa Sarıgül: 2028 Cumhurbaşkanı adayımız Özgür Özel olur, dikkat edin geliyor Mustafa Sarıgül: 2028 Cumhurbaşkanı adayımız Özgür Özel olur, dikkat edin geliyor
14:11 Kabine Erdoğan başkanlığında toplanıyor Zirvenin ana gündemi öğretmen atamaları olacak Kabine Erdoğan başkanlığında toplanıyor! Zirvenin ana gündemi öğretmen atamaları olacak
12:39 İsrail basını Türkiye’nin boykotunu yazdı: Tel Aviv gafil avlandı, inşaat ve otomotiv sektörünü fena vurdu İsrail basını Türkiye'nin boykotunu yazdı: Tel Aviv gafil avlandı, inşaat ve otomotiv sektörünü fena vurdu
14:57 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Enflasyonla Topyekun Mücadele Edilmeli Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Enflasyonla Topyekun Mücadele Edilmeli
14:51 Lüks villada sır ölüm: 17 yaşındaki genç havuzda boğuldu Lüks villada sır ölüm: 17 yaşındaki genç havuzda boğuldu
14:46 6 yaşındaki çocuk gelin olayında sanıklar tekrar yargılanacak 6 yaşındaki çocuk gelin olayında sanıklar tekrar yargılanacak
13:30 Küçükçekmece’de 5 yaşındaki Edanur’un ölümüyle ilgili 1 kişi tutuklandı Küçükçekmece'de 5 yaşındaki Edanur'un ölümüyle ilgili 1 kişi tutuklandı
12:31 Serum modası yoğun bakımlık ediyor Evde ve kuaförde yaptırıyorlar Serum modası yoğun bakımlık ediyor! Evde ve kuaförde yaptırıyorlar
12:19 1 Mayıs’ta çıkan olaylarla ilgili 12 kişi daha gözaltına alındı 1 Mayıs'ta çıkan olaylarla ilgili 12 kişi daha gözaltına alındı
12:15 Araç sahiplerine güzel haber Benzine 1 lira 80 kuruş, motorine ise 1 lira 20 kuruş indirim geliyor Araç sahiplerine güzel haber! Benzine 1 lira 80 kuruş, motorine ise 1 lira 20 kuruş indirim geliyor
12:11 100 bin lira maaşla çoban bulunamıyor 100 bin lira maaşla çoban bulunamıyor
11:39 Erdoğan değişim tartışmalarına noktayı koydu: Yönlendirmelerle adım atmayacağız, bizim belirlediğimiz takvim ve şartlarda olacak Erdoğan değişim tartışmalarına noktayı koydu: Yönlendirmelerle adım atmayacağız, bizim belirlediğimiz takvim ve şartlarda olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2024 16:20:23. #1.12#
SON DAKİKA: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, 3. Kitap Fuarı'nda çocuklara özel etkinlikler düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement