Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, 3. Kitap Fuarı\'nda çocuklara özel etkinlikler düzenledi

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(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne (EBB) bağlı birimler, Eskişehir 3. Kitap Fuarı'nda çocuklara özel bilim, kültür ve spor etkinlikleri düzenledi.

Eskişehir Büyükşehir; TÜYAP, Türkiye Yayıncılar Birliği ve Eskişehir Ticaret Odası iş birliğiyle 27 Nisan ile 5 Mayıs günleri arasında düzenlenen 3. Kitap Fuarı'na birimlerinin açtığı stantlar ve düzenlediği etkinliklerle katkı sundu.

Fuarda EBB Gençlik ve Spor Hizmetleri, Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezi, Bilim Deney Merkezi, Gençlik Merkezi ve Masal Şatosu tanıtım, bilgilendirme, çeşitli atölye ve etkinliklerle Eskişehirlilere keyifli anlar yaşattı. Bu kapsamda Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından fuarda çocuklara yönelik sabah sporu etkinliği düzenlendi.

Bilim Deney Merkezi çocuklara yönelik bilim gösterisi düzenlerken Masal Şatosu da çocukların hayal dünyasını zenginleştiren özel buluşmalara imza attı. Gençlik Merkezi ise tanıtım çalışmalarının yanı sıra düzenlediği eğlenceli etkinliklerle gençleri bir araya getirdi. Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezi de birimin faaliyetleri hakkında fuar katılımcılarını bilgilendirdi.