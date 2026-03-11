Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Beylikova'ya Modern Selektör Tesisi Kuruyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Beylikova'ya Modern Selektör Tesisi Kuruyor

11.03.2026 13:32  Güncelleme: 14:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) ile Beylikova Belediyesi arasında 2026 Eskişehir Yılı projeleri kapsamında imzalanan iş birliği protokolü ile ilçeye modern ve yüksek teknolojiye sahip selektör tesisi kurulacak. Tarımsal üretimi güçlendirmeyi amaçlayan proje, bölgedeki üreticilere katkı sağlayacak.

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) ile Beylikova Belediyesi arasında 2026 Eskişehir Yılı projeleri kapsamında imzalanan iş birliği protokolü ile ilçeye modern ve yüksek teknolojiye sahip selektör tesisi kurulacak. Tarımsal üretimi güçlendirmeyi amaçlayan proje, bölgedeki üreticilere katkı sağlayacak.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonu'nda gerçekleştirilen protokolün imza törenine Beylikova Belediye Başkanı Hakan Karabacak, Beylikova Belediye Başkan Yardımcısı Ali Osman Taş, EBB Genel Sekreter Yardımcısı Metin Bükülmez ve EBB Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Hale Senem Acar katıldı.

Protokol ile Eskişehir'de tarımsal üretimi destekleyen yatırımlara bir yenisi daha eklenirken; Beylikova'da kurulacak saatte 5 ton ürün işleme kapasiteli selektör tesisi, üreticilerin ürünlerini daha kaliteli ve verimli şekilde değerlendirmesine imkan sağlayacak.

Son teknolojiye uygun olarak tasarlanacak tesiste; renk ve taş ayırma sistemi, kapalı ayırma üniteleri, ilaçlama ve otomatik paketleme sistemleri bulunacak. Böylece hasat edilen ürünler modern ekipmanlarla temizlenip sınıflandırılarak kısa sürede paketlenebilecek.

Tesis; arpa, buğday, yulaf, mısır, ayçiçeği, haşhaş, mercimek, fasulye ve nohut başta olmak üzere birçok tarımsal ürünü ayırma ve işleme kapasitesine sahip olacak. Bu sayede üreticilerin ürünleri kaliteye göre ayrıştırılacak ve pazara daha hazır şekilde sunulabilecek.

Sadece Beylikova'ya değil, Mihalıççık, Alpu, Mahmudiye, Sivrihisar ve Çifteler gibi çevre ilçelerdeki üreticilere de hizmet verecek olan tesisin, bölgedeki tarımsal üretime önemli katkı sağlaması bekleniyor. Modern altyapısı ve yüksek kapasitesi sayesinde üreticilerin ürün işleme süreçleri kolaylaşırken, tarımsal verimlilik ve ürün kalitesi de artacak.

İmza töreninde konuşan Karabacak, projeye verdikleri destek dolayısıyla Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'ye teşekkür ederek, tesisin bölgedeki üreticiler için önemli bir yatırım olduğunu vurguladı.

Karabacak, "Eskişehir'de üreticilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Beylikova'da kuracağımız modern selektör tesisiyle çiftçilerimizin ürünlerini daha kaliteli, daha hızlı ve daha verimli şekilde işleyebilmesini sağlayacağız. Bu tesis yalnızca Beylikova'ya değil, çevre ilçelerdeki üreticilerimize de hizmet vererek tarımsal üretime önemli katkı sunacak. Şimdiden bölgemize ve üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Bükülmez ise kurulacak selektör tesisinin üreticilerin ürünlerini daha değerli hale getireceğini ve tarımsal üretime büyük katkı sağlayacağını belirterek, "Amacımız, çiftçimizin emeğini koruyan, üretimi daha verimli ve sürdürülebilir hale getiren güçlü bir tarımsal altyapı oluşturmak. Tesisimiz bölgemize ve tüm üreticilerimize bereket getirsin" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Beylikova, Eskişehir, Çiftçilik, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Beylikova'ya Modern Selektör Tesisi Kuruyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu RAMS Park’ta TFF Başkanı Hacıosmanoğlu RAMS Park'ta
Sevgilisinden ayrılan genç sokak ortasında aracını parçaladı Sevgilisinden ayrılan genç sokak ortasında aracını parçaladı
Hürmüz’de gerilim tırmanırken, İran Meclis Başkanı Galibaf’tan ABD’ye ’’PlayStation’’ göndermesi Hürmüz'de gerilim tırmanırken, İran Meclis Başkanı Galibaf'tan ABD'ye ''PlayStation'' göndermesi
PSG Başkanı Katar’da mahsur kaldı PSG Başkanı Katar'da mahsur kaldı
Vicdanımızı ne zaman kaybettik Yerde can çekişirken herkes bakıp geçti Vicdanımızı ne zaman kaybettik! Yerde can çekişirken herkes bakıp geçti
Nereden nereye Bir zamanlar Süper Lig’i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda

14:56
İspanya, İsrail’deki büyükelçisini görevden aldı
İspanya, İsrail'deki büyükelçisini görevden aldı
14:25
Kuralar çekildi Türkiye Kupası’nda Karadeniz derbisi, işte tüm eşleşmeler
Kuralar çekildi! Türkiye Kupası'nda Karadeniz derbisi, işte tüm eşleşmeler
14:20
Altında dananın kuyruğu kopuyor: Gözler saat 15.30’a çevrildi
Altında dananın kuyruğu kopuyor: Gözler saat 15.30'a çevrildi
13:51
TBMM’ye sunuldu: Bir meslek grubuna daha yeşil pasaport geliyor
TBMM'ye sunuldu: Bir meslek grubuna daha yeşil pasaport geliyor
13:12
Emekli maaşı ve bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu
Emekli maaşı ve bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu
13:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan parti grubuna damga vuran çıkış: Macera arayan olursa...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan parti grubuna damga vuran çıkış: Macera arayan olursa...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2026 15:09:58. #.0.5#
SON DAKİKA: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Beylikova'ya Modern Selektör Tesisi Kuruyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.