Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Beylikova'ya Modern Selektör Tesisi Kuruyor

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) ile Beylikova Belediyesi arasında 2026 Eskişehir Yılı projeleri kapsamında imzalanan iş birliği protokolü ile ilçeye modern ve yüksek teknolojiye sahip selektör tesisi kurulacak. Tarımsal üretimi güçlendirmeyi amaçlayan proje, bölgedeki üreticilere katkı sağlayacak.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonu'nda gerçekleştirilen protokolün imza törenine Beylikova Belediye Başkanı Hakan Karabacak, Beylikova Belediye Başkan Yardımcısı Ali Osman Taş, EBB Genel Sekreter Yardımcısı Metin Bükülmez ve EBB Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Hale Senem Acar katıldı.

Protokol ile Eskişehir'de tarımsal üretimi destekleyen yatırımlara bir yenisi daha eklenirken; Beylikova'da kurulacak saatte 5 ton ürün işleme kapasiteli selektör tesisi, üreticilerin ürünlerini daha kaliteli ve verimli şekilde değerlendirmesine imkan sağlayacak.

Son teknolojiye uygun olarak tasarlanacak tesiste; renk ve taş ayırma sistemi, kapalı ayırma üniteleri, ilaçlama ve otomatik paketleme sistemleri bulunacak. Böylece hasat edilen ürünler modern ekipmanlarla temizlenip sınıflandırılarak kısa sürede paketlenebilecek.

Tesis; arpa, buğday, yulaf, mısır, ayçiçeği, haşhaş, mercimek, fasulye ve nohut başta olmak üzere birçok tarımsal ürünü ayırma ve işleme kapasitesine sahip olacak. Bu sayede üreticilerin ürünleri kaliteye göre ayrıştırılacak ve pazara daha hazır şekilde sunulabilecek.

Sadece Beylikova'ya değil, Mihalıççık, Alpu, Mahmudiye, Sivrihisar ve Çifteler gibi çevre ilçelerdeki üreticilere de hizmet verecek olan tesisin, bölgedeki tarımsal üretime önemli katkı sağlaması bekleniyor. Modern altyapısı ve yüksek kapasitesi sayesinde üreticilerin ürün işleme süreçleri kolaylaşırken, tarımsal verimlilik ve ürün kalitesi de artacak.

İmza töreninde konuşan Karabacak, projeye verdikleri destek dolayısıyla Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'ye teşekkür ederek, tesisin bölgedeki üreticiler için önemli bir yatırım olduğunu vurguladı.

Karabacak, "Eskişehir'de üreticilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Beylikova'da kuracağımız modern selektör tesisiyle çiftçilerimizin ürünlerini daha kaliteli, daha hızlı ve daha verimli şekilde işleyebilmesini sağlayacağız. Bu tesis yalnızca Beylikova'ya değil, çevre ilçelerdeki üreticilerimize de hizmet vererek tarımsal üretime önemli katkı sunacak. Şimdiden bölgemize ve üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Bükülmez ise kurulacak selektör tesisinin üreticilerin ürünlerini daha değerli hale getireceğini ve tarımsal üretime büyük katkı sağlayacağını belirterek, "Amacımız, çiftçimizin emeğini koruyan, üretimi daha verimli ve sürdürülebilir hale getiren güçlü bir tarımsal altyapı oluşturmak. Tesisimiz bölgemize ve tüm üreticilerimize bereket getirsin" diye konuştu.