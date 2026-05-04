Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Ekiplerinden Kar Mesaisi

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB), kentte etkili olan kar yağışıyla birlikte sahaya indi. Tepebaşı ve Odunpazarı kırsalı başta olmak üzere İnönü, Seyitgazi, Mihalıççık, Alpu ve Han ilçelerinde yüksek kesimlerde yolların açık kalması için gece boyunca yoğun bir çalışma yürütüldü.

Gece saatlerinden itibaren Eskişehir genelinde etkili olan yağışlı hava, yüksek kesimlerde yerini yoğun kar yağışına bıraktı. EBB Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, şehir merkezinde düzenli kontrollerini aralıksız sürdürürken, kırsal bölgelerde adeta zamanla yarıştı.

Vatandaşların ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşamaması için tuzlama ve yol açma çalışmalarını sürdüren ekipler, zorlu hava koşullarına rağmen görevlerini yerine getirdi.