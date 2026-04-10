Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden Amatör Spor Kulüplerine 7 Milyon 620 Bin TL Nakdi Destek

(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, amatör spor kulüplerine toplamda 7 milyon 620 bin TL nakdi destek sağladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, "2026 Eskişehir Yılı kapsamında spor, en öncelikli başlıklarımızdan biri olmaya devam ediyor. Amacımız, çocuklarımızı ve gençlerimizi daha fazla sporla buluşturmak ve onları geleceğe daha sağlıklı hazırlamak" dedi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, amatör spor kulüplerine destek olmayı sürdürüyor. Bu kapsamda meclis salonunda gerçekleştirilen nakdi yardım teslim törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'nin yanı sıra, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Nihat Çuhadar, Çifteler Belediyesi Meclis Üyesi Rıdvan Özen, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Tezcan Al, Eskişehir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (EASKF) Başkanı Sadri Atam, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Eskişehir Şube Başkanı Ahmet Bingöl ve yönetim kurulu üyeleri, bürokratlar, kulüp başkanları ile idareciler katıldı.

"Amacımız, çocuklarımızı ve gençlerimizi daha fazla sporla buluşturmak"

Desteğin spor camiasına hayırlı olması temennisinde bulunan Başkan Ayşe Ünlüce, şöyle konuştu:

"2026 Eskişehir Yılı kapsamında spor, en öncelikli başlıklarımızdan biri olmaya devam ediyor. Bu doğrultuda şehrimize kazandıracağımız modern spor kompleksinin yapımı hızla sürüyor ve yıl sonuna kadar hizmete açmayı hedefliyoruz. Ülkemizin ve şehrimizin sporda elde ettiği başarılar bizleri gururlandırırken, Eskişehirspor'un son dönemdeki çıkışı da umutlarımızı artırıyor. Bu başarıların temelinde amatör spor kulüplerimizden yetişen sporcularımızın emeği bulunuyor. Bu nedenle kulüplerimize verdiğimiz destekleri her geçen yıl artırarak sürdürüyoruz. Eskişehir'in spor tesisleri konusunda daha güçlü bir konuma gelmesi için yatırımlarımıza kararlılıkla devam edeceğiz. Amacımız, çocuklarımızı ve gençlerimizi daha fazla sporla buluşturmak ve onları geleceğe daha sağlıklı hazırlamak. Bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür ediyor, desteklerimizin spor kulüplerimize ve gençlerimize hayırlı olmasını diliyoruz."

"Dayanışmanın artarak devam etmesini diliyoruz"

EASKF Başkanı Sadri Atam da sporun önemine değinerek, Başkan Ünlüce'ye desteklerinde dolayı teşekkür etti. Atam, "Amatör spor kulüpleri olarak yalnızca spor yaptırmıyor, aynı zamanda çocuklarımızı ve gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutarak sağlıklı nesiller yetiştirmeye katkı sağlıyoruz. Ancak günümüz şartlarında artan maliyetler kulüplerimizin yükünü her geçen gün daha da ağırlaştırıyor. Bu zorlu süreçte belediyelerimizin desteği bizler için büyük önem taşıyor. Başkanımız Ayşe Ünlüce'nin amatör spor kulüplerinin yanında durması bizleri son derece mutlu ediyor. Tüm amatör spor kulüpleri adına verilen destekler için teşekkür ediyor, bu dayanışmanın artarak devam etmesini diliyoruz" diye konuştu.

Nihat Çuhadar da "Amatör spora gönül vermek büyük bir özveri ve emek gerektirir; bunu yıllarca yöneticilik yapmış biri olarak çok iyi biliyorum. Bugün ise geçmişten farklı olarak amatör spora verilen desteklerin artması bizler için büyük bir kazanım. Özellikle Başkanımız Ayşe Ünlüce'nin spora ve sporcuya verdiği katkı, camiamız adına son derece kıymetlidir. Bu vesileyle hepinize emekleriniz için teşekkür ediyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

