Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin Yeni Dönem Spor Eğitimlerine Kayıtlar Başlıyor - Son Dakika
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Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin Yeni Dönem Spor Eğitimlerine Kayıtlar Başlıyor

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin (EBB) ücretsiz düzenlediği yetişkin ve çocuk spor eğitimlerinde 2025 yılının ilk dönemi için kayıtlar başlıyor. Çevrim içi yapılacak yetişkin spor eğitimleri kayıtları, 3 Şubat Pazartesi günü saat 09.00’da, çocuk spor eğitimleri kayıtları ise 6 Şubat Perşembe günü aynı saatte alınacak.

29.01.2025 14:34  Güncelleme: 15:44
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(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin (EBB) ücretsiz düzenlediği yetişkin ve çocuk spor eğitimlerinde 2025 yılının ilk dönemi için kayıtlar başlıyor. Çevrim içi yapılacak yetişkin spor eğitimleri kayıtları, 3 Şubat Pazartesi günü saat 09.00'da, çocuk spor eğitimleri kayıtları ise 6 Şubat Perşembe günü aynı saatte alınacak.

EBB Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın çocuklar ve yetişkinlerin spor yapabilmesi amacıyla ücretsiz düzenlediği yetişkin ve çocuk spor eğitimleri için geri sayım başladı. 2025 yılının ilk dönemi için yapılacak ve sınırlı kontenjana sahip eğitimler için kayıt tarihleri belli oldu.

Yetişkin spor eğitimi kayıtları, 3 Şubat Pazartesi günü saat 09.00'da başlayacak ve 7 Şubat Cuma günü saat 18.00'de sona erecek. Çocuk spor eğitimi kayıtları ise 6 Şubat Perşembe günü saat 09.00'da başlayacak ve 7 Şubat Cuma günü saat 18.00'de bitecek. Her iki kayıt da 'tesisler.eskisehir.bel.tr' adresi üzerinden çevrim içi olarak yapılacak.

Kayıtların tamamlanmasının ardından Gültepe Mahallesi'nde bulunan EBB Spor Merkezi'nde yetişkinler için fitness, yoga, aerobik, halk oyunları, zumba, çocuklar için temel hareket eğitimi ve cimnastik (6-8 yaş), halk oyunları (8-12 yaş) branşlarında eğitimler verilecek. Şirintepe Spor Merkezi'nde yetişkinler için fitness, pilates, aerobik, yoga, çocuklar için temel hareket eğitimi ve cimnastik (6-8 yaş) branşlarında eğitimler gerçekleştirilecek. Sütlüce Mahallesi'nde bulunan Şehit Tarkan Karaca Spor Merkezi'nde ise yetişkinler için fitness eğitimleri düzenlenecek.

Çocuklar için Spor Salonu'nda voleybol (9-14 yaş), basketbol (8-10 yaş), hentbol (10-16 yaş) eğitimleri yapılacak; Osmangazi Spor Sahası'nda da futbol kız, futbol erkek (7-12 yaş) branşlarında eğitimler verilecek.

2025 yılının ilk dönemi olan yetişkin ve çocuk spor eğitimleri, 10 Şubat'ta başlayacak ve 10 Mayıs'ta sona erecek. Yetkililer kontenjanın sınırlı sayıda olduğunu ve eğitimlere ilişkin 0222 335 0 800 numaralı telefondan ya da @ebbsporeskisehir instagram hesabından detaylı bilgi alınabileceğini bildirdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin Yeni Dönem Spor Eğitimlerine Kayıtlar Başlıyor - Son Dakika

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