Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Parklardaki Spor Etkinlikleri Tamamlandı - Son Dakika
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Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Parklardaki Spor Etkinlikleri Tamamlandı

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Parklardaki Spor Etkinlikleri Tamamlandı

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin her yıl açık alan sporlarını öne çıkararak gerçekleştirdiği parklardaki spor etkinlikleri, büyük ilgi gördü. Yaz döneminde 2 bin 773 vatandaşın güne sporla başladığı etkinlikler, kapanış töreniyle tamamlandı.

02.08.2024 12:50  Güncelleme: 12:54
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(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin her yıl açık alan sporlarını öne çıkararak gerçekleştirdiği parklardaki spor etkinlikleri, büyük ilgi gördü. Yaz döneminde 2 bin 773 vatandaşın güne sporla başladığı etkinlikler, kapanış töreniyle tamamlandı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın her yaştan bireyin spor yapabilmesi için yıllardır sürdürdüğü parklarda spor etkinlikleri, bu yaz döneminde de büyük bir katılımla gerçekleştirildi. Vatandaşları açık havada spor yapmanın keyfini yaşatan etkinlikler, hafta içi 4 gün boyunca düzenli olarak sabah saatlerinde düzenlendi. 20 Mayıs'ta uzman antrenörler eşliğinde başlayan parklarda spor program, pazartesi ve çarşamba günleri Kentpark, Büyük Anıtpark (Şarhöyük) ve Hayrettin Karaca Parkı'nda; salı ve perşembe günleri ise Kardelen Spor Parkı (Vişnelik), Osmangazi Spor Sahası ve Prof. Dr. Türkan Saylan Parkı'nda gerçekleştirildi.

2 bin 773 vatandaşın katıldığı parklarda spor etkinlikleri Osmangazi Spor Sahası'nda düzenlenen kapanış etkinliği ve törenle tamamlandı. Kapanış buluşmasında vatandaşlar, uzman antrenörler eşliğinde zumba, pilates ağırlıklı direnç egzersizleri, core egzersizleri ve stretching yaptı.

Kapanış töreninde Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Mehmet Ali Çeliksoy, açık alan sporlarına gösterilen ilgi için vatandaşlara teşekkür etti.

Kaynak: ANKA

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