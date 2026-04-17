Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası'ndan Anlamlı Konser

Üye Girişi
Son Dakika Logo

17.04.2026 12:32  Güncelleme: 13:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de Gürer Aykal yönetimindeki Senfoni Orkestrası, viyola sanatçısı Efdal Altun'un solistliği ve Eskişehir Polifonik Korosu'nun katkılarıyla kayıplar anısına bir konser düzenledi. Konserde, Edvard Grieg ve Tchaikovsky gibi önemli eserler seslendirildi.

(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası, orkestra şefi Gürer Aykal yönetiminde, viyola sanatçısı Efdal Altun'un solistliğinde ve Özlem Erdoğan yönetimindeki Eskişehir Polifonik Korosu'nun katkılarıyla konser verdi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası, Eskişehir Polifonik Korosu katkılarıyla bir konser düzenledi. Konser, okullarda yaşanan kayıpların anısına gerçekleştirilen bir dakikalık saygı duruşu ile başladı. Ardından söz alan Gürer Aykal, sanatın birleştirici ve iyileştirici gücüne dikkat çekerek bu konserin kayıplar anısına icra edildiğini ifade etti. Programın açılışında, Edvard Grieg'in Peer Gynt Süiti'nden "Ase'nin Ölümü" bölümü seslendirildi.

Sanatçı Efdal Altun bis yaptı

Konserin devamında viyola sanatçısı Efdal Altun, Ralph Vaughan Williams'ın Viyola ve Orkestra için Süit'ini seslendirdi. Bestecinin İngiliz halk müziğinden beslenen pastoral ve şiirsel üslubunu yansıtan eseri etkileyici bir yorumla dinleyiciyle buluşturan sanatçı, yoğun isteği geri çevirmeyerek bis yaptı. Gecenin ikinci bölümünde Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası, Pyotr Ilyich Tchaikovsky'nin 4. Senfonisi'ni seslendirdi. "Kader" kavramını merkezine alan ve zengin orkestrasyonuyla senfonik repertuvarın önemli örneklerinden biri olan eser, dinleyiciyle buluştu.

Konserin finalinde ise Ahmet Adnan Saygun'un "Köy Enstitüleri Marşı" koro ve orkestra eşliğinde seslendirildi. Türkiye Cumhuriyeti'nin erken dönem eğitim reformlarının simgelerinden olan Köy Enstitüleri için bestelenmiş bu eser, taşıdığı kültürel anlamla öne çıktı. Dinleyicilerin yoğun ilgisi üzerine marş iki kez seslendirildi. Konseri izleyenler arasında Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Ünal da yer aldı.

21 Nisan 2026 tarihinde saat 20.00'de Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek "Jazz Friends" konseri sanatseverlerle buluşacak.

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2026 13:11:04. #7.13#
SON DAKİKA: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası'ndan Anlamlı Konser - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.