Eskişehir Büyükşehir Belediyesi 'Sürdürülebilir Gelecek İçin Balıkdamı' Fotoğraf Sergisi'ne Ev Sahipliği Yaptı - Son Dakika
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Eskişehir Büyükşehir Belediyesi 'Sürdürülebilir Gelecek İçin Balıkdamı' Fotoğraf Sergisi'ne Ev Sahipliği Yaptı

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında düzenlenen 'Sürdürülebilir Gelecek İçin Balıkdamı' fotoğraf sergisine ev sahipliği yaptı. Sergi, Balıkdamı Sulak Alanı'nın ekosisteminin korunmasına dikkat çekiyor.

06.06.2024 14:01  Güncelleme: 14:43
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(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında düzenlenen 'Sürdürülebilir Gelecek İçin Balıkdamı' fotoğraf sergisine ev sahipliği yaptı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nin ev sahipliği yaptığı, 'Sürdürülebilir Gelecek İçin Balıkdamı' fotoğraf sergisi açıldı. Doğa Araştırmaları Derneği ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Eskişehir Şube Müdürlüğü ortaklığında yürütülen 'Balıkdamı Sulak Alanında Doğa Temelli Çözümlerle Herkes İçin Sürdürülebilir Su' projesi kapsamında açılan sergi, büyük beğeni topladı.

Osmangazi Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Görsel İletişim Tasarım Bölümü'nün katkı sunduğu sergi ile alanın ekosisteminin korunmasına dikkat çekildi.

Türkiye'nin en büyük sulak alanlarının başında gelen ve Sivrihisar ilçesinde bulunan Balıkdamı Sulak Alanı, çok sayıda bitki, balık ve kuş türlerine ev sahipliği yapıyor.

Sergi, 25 Haziran'a kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Eskişehir Büyükşehir Belediyesi 'Sürdürülebilir Gelecek İçin Balıkdamı' Fotoğraf Sergisi'ne Ev Sahipliği Yaptı - Son Dakika

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