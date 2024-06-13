(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin (EBB) çocukların fiziksel gelişimlerine katkıda bulunmak ve spor yaparak zinde kalmalarını sağlamak amacıyla düzenlediği ücretsiz spor eğitimlerinde yaz dönemi kayıtları, 24-28 Haziran günlerinde alınacak.
EBB Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından ücretsiz düzenlenen "Yaz Dönemi Çocuk Spor Eğitimi" kayıtları, 24-28 Haziran 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Eğitimler; basketbol (8-12 yaş), bocce (8-12 yaş), futbol erkek (7-11 yaş), futbol kız (8-14 yaş), halk oyunları (7-12 yaş), hareket eğitimi (6-8 yaş), hentbol (8-14 yaş), kano (9-17 yaş), masa tenisi (8-10 yaş), okçuluk (10-14 yaş), tekvando (8-12 yaş), voleybol (8-13 yaş) branşlarında yapılacak.
Kayıtlar hakkında bilgi almak isteyenler, 0 222 224 14 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilecek.
Son Dakika › Güncel › Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Ücretsiz Yaz Spor Eğitimleri Kayıtları Başlıyor - Son Dakika
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