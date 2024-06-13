Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Ücretsiz Yaz Spor Eğitimleri Kayıtları Başlıyor - Son Dakika
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Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Ücretsiz Yaz Spor Eğitimleri Kayıtları Başlıyor

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, çocukların fiziksel gelişimlerine katkıda bulunmak ve spor yaparak zinde kalmalarını sağlamak amacıyla ücretsiz spor eğitimleri düzenliyor. Yaz dönemi kayıtları 24-28 Haziran tarihleri arasında alınacak.

13.06.2024 11:53
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(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin (EBB) çocukların fiziksel gelişimlerine katkıda bulunmak ve spor yaparak zinde kalmalarını sağlamak amacıyla düzenlediği ücretsiz spor eğitimlerinde yaz dönemi kayıtları, 24-28 Haziran günlerinde alınacak.

EBB Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından ücretsiz düzenlenen "Yaz Dönemi Çocuk Spor Eğitimi" kayıtları, 24-28 Haziran 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Eğitimler; basketbol (8-12 yaş), bocce (8-12 yaş), futbol erkek (7-11 yaş), futbol kız (8-14 yaş), halk oyunları (7-12 yaş), hareket eğitimi (6-8 yaş), hentbol (8-14 yaş), kano (9-17 yaş), masa tenisi (8-10 yaş), okçuluk (10-14 yaş), tekvando (8-12 yaş), voleybol (8-13 yaş) branşlarında yapılacak.

Kayıtlar hakkında bilgi almak isteyenler, 0 222 224 14 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Ücretsiz Yaz Spor Eğitimleri Kayıtları Başlıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Ücretsiz Yaz Spor Eğitimleri Kayıtları Başlıyor - Son Dakika
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