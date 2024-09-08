Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Zihinsel Engelli Gündüz Yaşam Merkezi\'nden Hayvanat Bahçesi Gezisi

Güncel

(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Zihinsel Engelli Gündüz Yaşam Merkezi'nden hizmet alan bireyler için hayvanat bahçesine gezi düzenlendi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin engelli vatandaşlar için hayata geçirdiği hizmetlerden biri olan ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı çatısı altında hizmet veren Zihinsel Engelli Gündüz Yaşam Merkezi, çalışmalarını sürdürüyor.

Birçok sosyal etkinliğe ev sahipliği yapan merkez, bu kez de özel bireyler için Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı içerisinde yer alan hayvanat bahçesine gezi düzenlendi. Hayvanat bahçesinde gezen ve farklı türlerdeki hayvanları yakından görme fırsatı bulan zihinsel engelli bireyler keyifli vakit geçirdi. Su Altı Dünyası'nı da ziyaret eden özel bireyler burada deniz canlılarını dikkatle inceledi.