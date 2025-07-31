ESKİŞEHİR'de polisin uygulama noktasında durdurup arama yaptığı otomobilin arka koltuğu altına gizlenmiş 1 kilo 46 gram kokain ele geçirildi.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente otomobille uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Plakası belirlenen otomobil Bursa yolu uygulama noktasında durduruldu. Araçta narkotik köpeğiyle yapılan aramada arka koltuğun altına gizlenmiş poşet içerisinde 1 kilo 46 gram kokain ele geçirildi. Otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, ele geçirilen uyuşturucuyla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
Son Dakika › Güncel › Eskişehir'de 1 Kilo Kokain Ele Geçirildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?