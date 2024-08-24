Eskişehir'de 112 Acil Çağrı Merkezi'ni gereksiz arayanlara ceza

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Eskişehir'de yılbaşından bu yana 112 Acil Çağrı Merkezi'ni gereksiz yere arayarak meşgul ettikleri gerekçesiyle 35 kişiye idari para cezası verildiği bildirildi.

Eskişehir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni gereksiz yere aramanın cezasının 2 bin 52 lira olduğu, tekrarı halinde bu tutarın 2 katının uygulandığı belirtildi.

İl genelinde yılın başından bu yana gereksiz aramalar nedeniyle 35 kişiye toplam 77 bin 976 lira ceza verildiği aktarılan açıklamada, 112 hattının sadece acil çağrılar için kullanılması gerektiği vurgulandı.