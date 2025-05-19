Eskişehir'de 19 Mayıs coşkusu

ESKİŞEHİR'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı düzenlenen törenlerle kutlandı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı etkinlikleri, Eskişehir Valiliği Atatürk Anıtı'nda başladı. Eskişehir İl Gençlik ve Spor Müdürü Hasan Kalın, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Etkinlik daha sonra Şehit Anıl Gül Spor Salonu'nda devam etti. Programa Vali Aksoy'un yanı sıra Muharip Hava Kuvveti Komutanı Hava Orgeneral İsmail Güneykaya, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlü, öğrenciler ve aileleri katıldı. Programda konuşan Eskişehir İl Gençlik ve Spor Müdürü Hasan Kalın, "19 Mayıs'ın Türk milletinin yeniden şahlanışının timsali olduğunu ifade ederek, "Türk milleti, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde destansı bir zaferle sonuçlandırarak tarihin sahnesinde başı dik olarak çıkmayı başarmıştır. İstiklal mücadelemizin sembolü olan 19 Mayıs'ın Gençlik ve Spor Bayramı olarak ilan edilmesi, gençliğimizin teminatı ve umudu olan gençlere verilen önemin bir göstergesidir. Gençlerimizin, ecdat yadigarı olan bu aziz vatanımızı en iyi biçimde koruyacaklarına ve istiklal ile istikbalimize gerektiğinde canları pahasına sahip çıkacaklarına yürekten inanıyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, düznelenen yarışmalarda dereceye girenlere madalyalarını verirken, öğrenciler hazırladıkları gösterileri sundu.