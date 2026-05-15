19 Mayıs, Eskişehir'de Çeşitli Etkinliler ile Kutlanacak

(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı çeşitli etkinlikler ile kutlanacak. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Şenliği kapsamında Porsuk Bulvarı Adalar mevkiinde gün boyu sürecek programlar gerçekleştirilecek.

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Eskişehir'de çeşitli etkinliler ile kutlanacak. Etkinliklerde spor, sanat, teknoloji ve eğlence temalı birçok aktivite yer alacak. Kurulacak stantlar, atölyeler, e-spor etkinlikleri, spor alanları ve dans gösterileriyle vatandaşlara gün boyunca çeşitli etkinlikler sunulacak. Büyükşehir Belediyesi'nin hazırladığı program kapsamında etkinlikler, 19 Mayıs Salı günü saat 13.00'te başlayacak. Saat 13.00 ile 16.30 arasında gençlere yönelik birbirinden renkli aktiviteler düzenlenecek. Akşam saatlerinde ise bayram coşkusu fener alayıyla devam edecek. Saat 20.30 ile 21.30 arasında gerçekleştirilecek fener alayı ve flyboard gösterisi, katılımcılara keyifli anlar yaşatacak. Kutlamalar kapsamında "Red Bull Bot Kapışması" da Adalar'daki Mor Köprü'de saat 13.00'te gerçekleştirilecek.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, tüm Eskişehir halkını kutlamalara davet ederek, şöyle konuştu:

ETKİNLİKLERE DAVET

"19 Mayıs 1919, milletimizin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin ilk adımı, umudun ve yeniden doğuşun tarihidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'da yaktığı bağımsızlık meşalesi, bugün de gençlerimizin aydınlık geleceğine ışık tutmaya devam ediyor. Atatürk'ün gençliğe armağan ettiği bu anlamlı günü Eskişehir'de büyük bir coşku ve birlik duygusuyla kutlayacağız. Gün boyu sürecek spor, sanat ve gençlik etkinlikleriyle kentimizi bayram havasına dönüştüreceğiz. Fener alayımızdan flyboard gösterilerine, atölyelerden Red Bull Bot Kapışması'na kadar birbirinden renkli etkinliklerle hem gençlerimize hem de tüm hemşehrilerimize unutulmaz bir 19 Mayıs yaşatacağız. Cumhuriyetimizin değerlerine sahip çıkan, umut dolu yarınları birlikte inşa edeceğimiz gençlerimizle gurur duyuyorum. Tüm Eskişehirli hemşehrilerimi 19 Mayıs Salı günü Porsuk Bulvarı Adalar bölgesinde gerçekleştireceğimiz etkinliklere davet ediyor, başta gençlerimiz olmak üzere herkesin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı yürekten kutluyorum."