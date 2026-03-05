Eskişehir\'de 2 Firari Hükümlü Yakalandı

Eskişehir'in Tepebaşı ve Odunpazarı ilçelerinde haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları olan 2 firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan kişilerin yakalanmasına yönelik kentte çalışma yürütüldü.

Ekiplerce "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan ve "kasten yaralama" suçundan 12 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası olan 2 hükümlü operasyon sonucu yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.