Eskişehir'de 21 poşet Hint keneviri ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Eskişehir'de 21 poşet Hint keneviri ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı

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Eskişehir\'de 21 poşet Hint keneviri ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı
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Eskişehir Odunpazarı'nda düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı. Narkotik köpeğiyle yapılan aramada 21 poşet Hint keneviri, 120 gram esrar, 26 uyuşturucu hap ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sonucu, ilçede belirlenen bir adreste Hint keneviri yetiştirildiği ve uyuşturucu madde bulundurulduğu tespit edildi.

Adreste narkotik dedektör köpeğiyle yapılan aramada, 21 poşet içerisinde Hint keneviri, 120 gram esrar, 1 gram reçine esrar, 26 uyuşturucu hap ve 10 gram Hint keneviri tohumu bulundu.

Aramada ayrıca 1 ruhsatsız tabanca ve şarjörü, 64 tabanca fişeği, esrar öğütme aparatı ile Hint keneviri yetiştiriciliğinde kullanıldığı değerlendirilen çeşitli iklimlendirme malzemeleri ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan bir şüpheli hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA
OdunpazarıEskişehirNarkotikGüvenlik3. SayfaGüncelSon Dakika

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