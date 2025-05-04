Eskişehir'de 23 Nisan Coşkusu: Çocuk ve Gençlik Senfoni Orkestrası'ndan Konser - Son Dakika
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Eskişehir'de 23 Nisan Coşkusu: Çocuk ve Gençlik Senfoni Orkestrası'ndan Konser

Tepebaşı Belediyesi'nin düzenlediği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel konser, yoğun ilgiyle tekrar sahnelendi. Çocuk ve Gençlik Senfoni Orkestrası ve Korosu, sevilen marşları ve eserleri müzikseverlerle buluşturdu.

04.05.2025 11:50  Güncelleme: 12:51
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(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediyesi, İki Elin Sesi Var Çocuk ve Gençlik Senfoni Orkestrası ve Korosu'nun, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel olarak hazırlanan konseri, yoğun ilgi dolayısıyla Eskişehirlilerle yeniden buluştu.

Tepebaşı Belediyesi İki Elin Sesi Var Çocuk ve Gençlik Senfoni Orkestrası ve Korosu, koserlerine devam ediyor. Çocuk ve Gençlik Senfoni Orkestrası ve Korosu'nun, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel hazırlanan konseri, yoğun ilgi dolayısıyla tekrar sahnelendi. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Sarayı'nda gerçekleşen konsere, müzikseverler yoğun ilgi gösterdi.

Konserde ilk olarak sahneye Allegria Orkestrası çıktı. Orkestranın şefliğini, Serhan Gencer, koro şefliğini ise Derya İnanç yaptı. Konserde, "Atam Sen Rahat Uyu", "Atatürk Çocukları", "Bugün Bayram" ve "23 Nisan Kutlu Olsun" eserleri seslendirildi.

Ardından Serhan Gencer şefliğinde, Maestoso Orkestrası ve Gençlik Korosu sahne aldı. Orkestra, "İzmir Marşı", "Gençlik Marşı", "10. Yıl Marşı", "İleri Marşı", "Atatürk Gençleri" eserlerini seslendirdi. Gecenin son parçası olan "Parla"yı ise Çocuk Korosu da sahnede yerini alarak birlikte söyledi. Orkestra, "Parla" marşını salonu dolduran müzik severlerin yoğun isteği üzerine tekrar çaldı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Eskişehir'de 23 Nisan Coşkusu: Çocuk ve Gençlik Senfoni Orkestrası'ndan Konser - Son Dakika

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