Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden 23 Nisan Düzenlemesi - Son Dakika
21.04.2026 11:02  Güncelleme: 11:52
Eskişehir'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, kültürel etkinlikler ve müze ziyaretleriyle dolu bir şekilde kutlanacak. Gün boyunca toplu ulaşım ücretsiz olacak ve birçok sosyal alan kapılarını ziyarete açacak.

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir'de 23 Nisan coşkusu, kültür, sanat ve eğlenceyle dolu dolu yaşanacak. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı müzeler, tematik parklar ve birçok sosyal alan, gün boyunca ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek. Ayrıca toplu ulaşım, gün boyunca ücretsiz olacak.

Eskişehir'de bayram sevincini aileleriyle birlikte yaşamak isteyen vatandaşlar için başta Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi olmak üzere, Çağdaş Cam Sanatları Müzesi, Kent Belleği Müzesi ve Kurtuluş Müzesi kapılarını açık tutacak. Ayrıca İmren Erşen Oya Müzesi, Hamam Müzesi, Berna Türemen Kedi Sanat Evi ve Ali İsmail Türemen Mavi Sanat Evi de ziyaretçilerini bekleyecek.

Sanat tutkunları için Zühal Yorgancıoğlu Moda ve Tasarım Müzesi ile Ergün Başar Portre Galerisi ve Sanat Sokağı'nda yer alan tematik alanlar da açık olacak. Çocuklar ve aileler için eğlenceli bir rota sunan Bilim Deney Merkezi ve Sabancı Uzay Evi de bayram boyunca hizmet verecek.

Masalsı atmosferiyle büyük ilgi gören Masal Şatosu, çocukları ağırlarken, doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenler için Eskişehir Hayvanat Bahçesi ve Sualtı Dünyası da açık olacak. Sazova'da yer alan Kalyon Müze Gemi, Dekovil Tren ve gondol-bot turları da bayram programına renk katacak.

Öte yandan, belediyeye ait kafeler, İskele26, Aktif Yaşam Park Kafe, Gazebo ve Kentpark Kafe vatandaşlara hizmet vermeye devam edecek.

Bazı hizmetlerde ise bayram günü düzenlemeye gidildi. Üretici Marketler gün boyu açık olacak ancak Kent Lokantaları hizmet vermeyecek. Taşbaşı bölgesindeki Emek Kafe kapalı olacak. Ayrıca Halk Büfeler ile Halk Et Marketler de 23 Nisan günü hizmet sunmayacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla şehir içi toplu taşıma araçlarının gün boyunca ücretsiz olacağını duyurdu.

Ünlüce yaptığı açıklamada, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda şehir içi toplu taşıma araçlarımız gün boyu ücretsiz hizmet verecek. Tüm hemşehrilerimizin bayramını kutluyor, çocuklarımızın neşesinin şehrimizi doldurduğu nice bayramlar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Eskişehir, 23 Nisan, Güncel, Çocuk, Son Dakika

