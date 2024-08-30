Eskişehir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları başladı - Son Dakika
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Eskişehir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları başladı

Eskişehir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları, Vilayet Meydanı'nda düzenlenen çelenk töreni ile başladı. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ünlüce de katılarak, 'Bağımsızlık aşığı hemşehrilerimin Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyet'e ilelebet sahip çıkacaklarını biliyorum' dedi.

30.08.2024 13:38
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(ESKİŞEHİR) - Eskişehir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları, Vilayet Meydanı'nda düzenlenen çelenk töreni ile başladı. Törene, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ünlüce de katılarak, "Bağımsızlık aşığı hemşehrilerimin Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyet'e ilelebet sahip çıkacaklarını biliyorum" dedi.

Eskişehir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları bugün sabah saatlerinde Vilayet Meydanı'nda düzenlenen çelenk töreni ile başladı. Başkan Ünlüce'nin de katıldığı Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ve kabul sonrası, törenler Atatürk Bulvarı'nda geçit töreni ile devam etti. Resmi geçit töreni ile başlayan kutlamada, Vali Hüseyin Aksoy, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Hava Orgeneral İsmail Güneykaya ve Başkan Ünlüce özel araca binerek halkı selamladı.

Vatandaşların bayramını kutlayan Ünlüce, "Büyük Zafer'imizin 102. yılı kutlu olsun. Bağımsızlık aşığı hemşehrilerimin Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyet'e ilelebet sahip çıkacaklarını biliyorum. Cumhuriyet şehri Eskişehir'imizin ve tüm ulusumuzun 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Mustafa Kemal Atatürk, Eskişehir, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları başladı - Son Dakika
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