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Eskişehir'de 333 sürücüye para cezası kesildi - Son Dakika
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Eskişehir'de 333 sürücüye para cezası kesildi

Eskişehir'de yapılan trafik denetimlerinde 333 sürücüye para cezası kesildi. 11-17 Aralık tarihleri arasında yapılan denetimlerde 6 bin 396 sürücü ve araç kontrol edildi. Kurallara uymayan 333 sürücüye toplam 495 bin 72 lira trafik cezası kesildi. Ayrıca 50 araç trafikten men edildi ve 4 alkollü sürücünün ehliyeti geri alındı. Aynı dönemde 85 kişiye trafik kazalarına karşı tedbirler ve güvenli sürüş kuralları hakkında eğitim verildi.

Eskişehir\'de 333 sürücüye para cezası kesildi
19.12.2023 - 09:41,
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Eskişehir'de, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan trafik denetimlerinde 333 sürücüye para cezası kesildi.

İl genelinde, 11-17 Aralık'ta Trafik Şube Müdürlüğü tarafından 6 bin 396 sürücü ve araç kontrol edildi.

Kurallara riayet etmediği tespit edilen 333 sürücü hakkında toplam 495 bin 72 lira trafik idari para cezası karar tutanağı düzenlendi. 50 araç trafikten menedildi. Alkollü araç kullandığı tespit edilen 4 sürücünün belgesi geri alındı.

Aynı dönemde 85 kişiye trafik kazalarına karşı alınacak tedbirler ile güvenli sürüş kuralları hakkında eğitim verildi.

Kaynak: AA
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