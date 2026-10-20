Eskişehir'de 343 okul servisi denetlendi, 17 kusurlu araç ve sürücüsüne ceza kesildi

Eskişehir'de 343 okul servisi denetlendi, 17 kusurlu araç ve sürücüsüne ceza kesildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Valiliğin açıklamasına göre, Eskişehir genelinde 12-19 Ekim'de okul servisleri ve okul çevrelerinde denetim yapıldı. Denetimlerde 343 okul servisi aracı ve sürücüsü kontrol edilirken kusurlu bulunan 17 araç ve sürücüsüne idari işlem uygulandı.
Eskişehir'de okul servislerine yönelik denetimlerde kusurlu olduğu belirlenen 17 servis aracı ve sürücüsüne ceza uygulandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 12-19 Ekim'de il genelinde okul servisleri ve okul çevrelerinde denetimler gerçekleştirildi.
Çalışmalarda 343 okul servisi aracı ve sürücüsü denetlendi. Kusurlu olduğu belirlenen 17 araç ve sürücüsüne idari işlem yapıldı.
Okul çevrelerinde yapılan denetimlerde ise 96 kahvehane, 65 market ve tekel bayisi ile 52 park ve bahçe kontrol edildi.
Ekiplerce ayrıca 585 kişinin kimliği sorgulandı.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?