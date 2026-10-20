Gaziantep'te ayna kavgasında mahkeme sanığı haksız tahrikle 18 yıl hapse çarptırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Gaziantep'te ayna kavgasında mahkeme sanığı haksız tahrikle 18 yıl hapse çarptırdı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te yan aynaların çarpmasıyla çıkan kavgada 1 kişinin ölümüne ilişkin davada mahkeme, tutuklu sanığa haksız tahrik uygulayarak kasten öldürme suçundan 18 yıl hapis cezası verdi. Diğer sanık beraat ederken tutuklu sanığın tutukluluğunun devamına karar verildi.

Gaziantep’te 2023 yılında aynaların çarpması yüzünden çıkan kavgada 1 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili davanın karar duruşması yapıldı. Mahkeme, sanıklardan birine hapis cezası verirken diğerinin beraatine hükmetti.

7'NCİ DURUŞMADA KARAR ÇIKTI

Gaziantep 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın 7'nci duruşmasına sanık avukatları katıldı. Tutuklu sanık Eyüp Ertan D., duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

“BİZ KENDİMİZİ KORUDUK”

Savunmasında maktulün kendilerine önce ateş ettiğini öne süren sanık Eyüp Ertan D., şunları söyledi:

“Bize ilk ateş eden maktuldür. Maktul bizi öldürmek amacı ile bize ateş açtı. Biz de kendimizi korumaya çalıştık. Olay anında maktul bize hakaret ederek ateş etti. Biz kendimizi koruduk. Pişmanım. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim.”

18 YIL HAPİS CEZASI

Mahkeme heyeti, sanık Mehmet Erkan B.’nin beraatine karar verdi. Tutuklu sanık Eyüp Ertan D. ise haksız tahrik hükümleri uygulanarak “kasten öldürme” suçundan 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanığın tutukluluğunun devamına hükmetti.

AYNA TARTIŞMASI KAVGAYA DÖNÜŞMÜŞTÜ

Şahinbey ilçesi Fırat Mahallesi’nde 15 Mart 2023'te yaşanan olayda, iddiaya göre iki aracın yan aynalarının çarpması üzerine Abdurrahman Cengiz ile diğer araçtaki kişi ya da kişiler arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada Cengiz, silahlı saldırıya uğrayarak ağır yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Cengiz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: İHA
Gaziantep3. SayfaMahkemeOlaylarGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hakkında soruşturma izni verilen eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, KGK Başkanlığı görevinden alındı Hakkında soruşturma izni verilen eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, KGK Başkanlığı görevinden alındı
Şamil Tayyar’dan yeni istifaların sinyalini verdi: Erdoğan da korumaz, uzatmayın Şamil Tayyar'dan yeni istifaların sinyalini verdi: Erdoğan da korumaz, uzatmayın
Tuvaleti kullanacağım diyerek eve girdi Sonrası tam bir kabus Tuvaleti kullanacağım diyerek eve girdi! Sonrası tam bir kabus
Üsküdar’da AK Parti-MHP’nin adayı belli oldu Üsküdar'da AK Parti-MHP'nin adayı belli oldu
Dünyaca ünlü mağazaları yağmaladılar, şimdi sokaklarda satıyorlar Dünyaca ünlü mağazaları yağmaladılar, şimdi sokaklarda satıyorlar
Sarıgül’le ilgili bomba ses kaydı iddiası İmamoğlu için bakın neler demiş Sarıgül'le ilgili bomba ses kaydı iddiası! İmamoğlu için bakın neler demiş
Manchester City’ye futbol tarihini sarsacak ceza Manchester City'ye futbol tarihini sarsacak ceza
Yolcular camdan dışarı baktı, gördüklerine inanamadı Yolcular camdan dışarı baktı, gördüklerine inanamadı
12:21
Mekke İttifakı anlaşması Meclis Başkanlığı’na sunuldu
Mekke İttifakı anlaşması Meclis Başkanlığı'na sunuldu
12:10
Sincan’da zincir markette müşterilere büyük saygısızlık Belediye ekipleri harekete geçti
Sincan'da zincir markette müşterilere büyük saygısızlık! Belediye ekipleri harekete geçti
11:42
Bir ilimiz bu olayı konuşuyor Fantezi iç giyim mağazası dualarla açıldı
Bir ilimiz bu olayı konuşuyor! Fantezi iç giyim mağazası dualarla açıldı
11:40
Protestolarla sarsılan Fransa’da yağmalanmayan tek dükkan
Protestolarla sarsılan Fransa'da yağmalanmayan tek dükkan
11:28
Salah’tan Beşiktaş’a olay gönderme
Salah'tan Beşiktaş'a olay gönderme
11:26
Üsküdar’ın yeni belediye başkanvekili Muhammed Emin Sarıoğlu oldu
Üsküdar'ın yeni belediye başkanvekili Muhammed Emin Sarıoğlu oldu
11:11
Yumurtalarını satan kadınlarla ilgili şoke eden detaylar: Fizilsel özelliklere göre katalog oluşturmuşlar
Yumurtalarını satan kadınlarla ilgili şoke eden detaylar: Fizilsel özelliklere göre katalog oluşturmuşlar
11:06
Juventus’un teknik direktör listesinde Italiano iddiası: Spalletti için kritik 3 maç
Juventus'un teknik direktör listesinde Italiano iddiası: Spalletti için kritik 3 maç
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2026 12:37:27. #7.12#
SON DAKİKA: Gaziantep'te ayna kavgasında mahkeme sanığı haksız tahrikle 18 yıl hapse çarptırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei