Gaziantep'te ayna kavgasında mahkeme sanığı haksız tahrikle 18 yıl hapse çarptırdı

Gaziantep’te 2023 yılında aynaların çarpması yüzünden çıkan kavgada 1 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili davanın karar duruşması yapıldı. Mahkeme, sanıklardan birine hapis cezası verirken diğerinin beraatine hükmetti.

7'NCİ DURUŞMADA KARAR ÇIKTI

Gaziantep 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın 7'nci duruşmasına sanık avukatları katıldı. Tutuklu sanık Eyüp Ertan D., duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

“BİZ KENDİMİZİ KORUDUK”

Savunmasında maktulün kendilerine önce ateş ettiğini öne süren sanık Eyüp Ertan D., şunları söyledi:

“Bize ilk ateş eden maktuldür. Maktul bizi öldürmek amacı ile bize ateş açtı. Biz de kendimizi korumaya çalıştık. Olay anında maktul bize hakaret ederek ateş etti. Biz kendimizi koruduk. Pişmanım. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim.”

18 YIL HAPİS CEZASI

Mahkeme heyeti, sanık Mehmet Erkan B.’nin beraatine karar verdi. Tutuklu sanık Eyüp Ertan D. ise haksız tahrik hükümleri uygulanarak “kasten öldürme” suçundan 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanığın tutukluluğunun devamına hükmetti.

AYNA TARTIŞMASI KAVGAYA DÖNÜŞMÜŞTÜ

Şahinbey ilçesi Fırat Mahallesi’nde 15 Mart 2023'te yaşanan olayda, iddiaya göre iki aracın yan aynalarının çarpması üzerine Abdurrahman Cengiz ile diğer araçtaki kişi ya da kişiler arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada Cengiz, silahlı saldırıya uğrayarak ağır yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Cengiz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.