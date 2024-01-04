Eskişehir\'de 64 Suçtan Aranan Şahıs Yakalandı

ESKİŞEHİR'de 64 ayrı suçtan suç kaydı bulunan ve hakkında 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ç., jandarma JASAT ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Eskişehir Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, dolandırıcılık suçundan hakkında 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ç.?nin kent merkezinde olduğu belirledi. Kısa sürede yakalanan M.Ç., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Dolandırıcılık suçundan 64 farklı suç kaydı olduğu tespit edilen M.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. (DHA)
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