Eskişehir\'de açılan çukur tehlike saçıyor

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde mahalle sakinleri, inşaat çalışmaları için açıldıktan sonra kapatılmayan çukura kendileri önlem almaya çalışıyor.
Çamlıca Mahallesi Vuralhan Sokağı'nda yaşayan vatandaşlar, yaklaşık 10 gün önce inşaat çalışmaları için kazılan ve kapatılmayan 2 metre derinliğindeki çukurun risk oluşturduğu gerekçesiyle tepki gösterdi.
Vatandaşlar, araç geçişini engelleyen ve yayalar için de tehlike oluşturan çukura dikkati çekmek için kendileri çeşitli önlemler alıyor.
Çukurun kazıldığı sokağın sakinlerinden İsmail Şenkökçü, gazetecilere, çukurun araç geçişini engelleyerek mağduriyet yarattığını söyledi.
Bu alanın yağışta çamurla kaplandığını belirten Şenkökçe, şöyle konuştu:
"Yağmur yağdığı zaman çizme giyip gezmek gerekiyor. Çok mağduruz. Sokağın başından sonuna geçmek isteyen arabalar geçemiyor, diğer taraftan dolanıp geliyor. Su alamıyoruz, evimize rahat girip çıkamıyoruz. Çocuklar internetten dersini yapamıyor. Ev telefonları kesik. Sonrasında gelip yaptılar, o da yarım oldu. Yarın bir gün yağmur yağdığında her taraf çamur olacak. Çoluk çocuk okula gidiyor."
Nuray Aslan da kazılan çukurun olası kazalara yol açabileceğini vurguladı.
Çukur için hiçbir önlem alınmadığını savunan Aslan, şunları kaydetti:
"Bugün yine belediyeyi aradım. 'Halledeceğiz' dediler. Buradan geçerken buraya bir perde veya önlem konulmasına ihtiyacı var. Çoluk çocuk, yaşlı insanlar geçiyor buradan. Bu etrafına bir şey koymazsan gece karanlığında kimse bunu görmez. Sen buraya çiviyi, tahtayı atarsan, çukuru kazarsan küçük bir çocuk geçtiğinde, yaşlı insan geçtiğinde görmez. Araçlar yanlışlıkla bu taraftan girdiklerinde tekrar çıkıyorlar, arka taraftan giriyorlar. Ben çocuğumu uyarıyorum 'dikkatli git' diye."
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