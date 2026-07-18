Eskişehir\'de Aile Kavgası: 18 Gözaltı

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde iki aile arasında çıkan ve 1'i polis memuru 11 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 18 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında, olaya karıştığı belirlenen 1'i çocuk 18 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi.

Olay

Emek Mahallesi Obruk Sokak'ta iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edilmişti.

Taraflar, olaya müdahale eden polis memurlarına da saldırmış, arbedede aralarında polis memuru B.A'nın da bulunduğu 11 kişi darbedilerek yaralanmıştı.